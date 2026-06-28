Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Jordania en el Mundial 2026

Los puntajes de la Selección Argentina contra Jordania en el tercer partido del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Jordania en el último partido del Grupo J del Mundial 2026 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará en dieciseisavos de final a Cabo Verde, el viernes, en Miami.

Los puntajes de la Selección Argentina ante Austria

Emiliano "Dibu" Martínez (6): respondió bien en la primera parte. El conjunto jordano logró vencerlo en la primera oportunidad que tuvo en el complemento, aunque no tuvo responsabilidad en el gol.

Exequiel Palacios (6): el jugador de Bayern Leverkusen jugó de lateral derecho, en una posición poco habtual pará el y cumplió. No se proyectó, pero tuvo la claridad de siempre en los pases y cuando le tocó defender lo hizo con firmeza.

Nicolás Otamendi (6): En el primer tiempo puso a la defensa adelante y se lo vio con su personalidad característica. En la segunda etapa sufrió a campo abierto y padeció las pelotas a la espalda.

Marcos Senesi (6): Al igual que Otamendi, tuvo una mejor primera parte que segunda. Intentó conducir y fue prolijo en la salida. Se notó la falta de coordinación con sus compañeros.

Nicolás Tagliafico (6): no entró demasiado en juego, pero intentó sorprender por izquierda cada vez que pudo. En el gold e Jornadia, no llegó a cerrar a tiempo en el centro.

Leandro Paredes (7): el volante de Boca fue la manija del equipo en la primera parte. Puso dos pelotas que podrían haber terminado en gol y se hizo cargo de la creación ante la falta de Lionel Messi.

Giovani Lo Celso (7): Más allá del golazo de tiro libre, se lo vio con confianza para tener la pelota. Jugó suelto, por delante de Paredes y pisó el área cuando pudo.

Nico Paz (6): el jugador de Como tuvo un huen debut en un Mundial. El primer tiempo se lo vio con movilidad por derecha, pisando el área y siendo desiquilibrante.

Giuliano Simeone (6): el volante del Atlético de Madrid intentó asociarse por derecha, pero el poco lugar para explotar la banda le achicó posibilidades. Demostró ganas y la rebeldía de siempre.

Julián Álvarez: (6): el delantero de Atlético de Madrid fue importante en la presión y en la movilidad para abrir espacios ante una defensa compacta, pero no tuvo demasiado contacto con el balón. Fue solidario con el equipo y con Lautaro.

Lautaro Martínez (7): el "Toro" logró hacer su primer gol en el Mundial y se movió bien por todo el frente de ataque. Intentó juntarse con Julián

Lionel Messi (7): el crack rosarino ingresó a los 60 minutos, segundos después del descuento de Jordania. Enseguida le cambió la cara al equipo y le dio otra energía y cerró una buena actuación con el gol de tiro libre.

Thiago Almada (6): el "Guayo" entró con Messi a la cancha y también le lavó la cara al conjunto nacional. Partiendo desde la izquierda, volvió a demostrar que es una pieza importante para el desequilibrio.

Alexis Mac Allister (6): El jugador de Liverpool ingresó a los 61 minutos y el equipo tuvo más la pelota con él desde el eje.

Valentín Barco (6): el "Colo" debutó en el Mundial a los 70 minutos del partido ingresando como volante por derecha. Participó en los ataques e intentó juntarse con Messi.

José López (6). El "Flaco" entró a los 81, cuando el partido ya estaba liquidado 3 a 1. El exjugador de Lanús se mostró con ganas en su debut y tuvo una chance de gol que se desvió en un defensor.