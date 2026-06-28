No se vio en televisión: el gesto de Lautaro Martínez con Julián Álvarez en pleno partido vs Jordania

El gesto de Lautaro Martínez con Julián Álvarez en la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026.

La Selección Argentina vence 1 a 0 a Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, y las buenas sensanciones se reflena en el equipo. En una de las chances que tuvo el equipo de Lionel Scaloni en el primer tiempo, Lautaro Martínez tuvo un gesto con Julián Álvarez que no pasó desapercibido.

A los 47 minutos, cuando se jugaban dos de los cuatro minutos de adición, Lautaro tuvo una chance dentro del área para rematar y ampliar la ventaja. Sin embargo, el delantero del Inter demostró la solidaridad que tiene el equipo argentino y habilitó a Julián, que sacó un zurdazo que fue a parar a manos del arquero jordano. Luego, lejos de haber repoches por la oportunidad perdida, ambos se abrazaron y dejaron en evidencia la buena onda que existe.

Cómo llega la Selección Argentina vs Jordania al Mundial 2026

La Selección argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfo 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria. En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro, para así darle descanso a los que suelen ser titulares de cara a los 16avos de final. Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Grupo J – fecha 3

Argentina – Jordania

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rum)

Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

La Formación de Argentina:

Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico: Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Exequiel Palacios; Nico Paz, Lautaro Martinez y Julián Álvarez.



La formación de Jordania:

Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ihsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha; Ali Olwan, Odeh Al-Fakhouri; Ali Al-Azaizeh.