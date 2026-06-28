Por qué no juega Lionel Messi para la Selección Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

Este sábado, la Selección Argentina se enfrenta a Jordania desde las 23 por la tercera fecha del Grupo J en el Mundial 2026. Aunque el partido no definirá posiciones, ya que Argentina aseguró el primer puesto y Jordania quedó eliminado, la gran sorpresa es que Lionel Messi no será titular.

Luego de haber anotado cinco goles en los primeros dos partidos —tres contra Argelia y dos frente a Austria— Messi empezará el duelo desde el banco de suplentes. El cuerpo técnico optó por darle un merecido descanso pensando en los octavos de final. En la conferencia previa, el entrenador Lionel Scaloni respondió sin vueltas a la consulta del periodista Macaya Márquez: “Le voy a contestar la pregunta, Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted, sino la esquivaría”.

Si bien no será titular, se espera que Messi ingrese en el segundo tiempo para seguir sumando minutos y ampliar su récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras superar a Miroslav Klose con 18 goles.

El análisis matemático de un científico sobre Lionel Messi y el futuro

El analista español Javier Gironza habló sobre el rendimiento del astro rosarino y con sus gráficos justificó que habrá que esperar unos 400 mil años para volver a ver a un jugador como Messi. "Los mejores jugadores están a unas cuatro desviaciones de la media, pues Messi está a seis. Esto equivale a uno de cada 570 millones de jugadores de élite", aseveró el científico acerca del crack de la "Albiceleste" que este miércoles 24 de junio cumple 39 años.

A su vez, añadió: "para que entiendan la magnitud, si contamos LaLiga, la Premier, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, por ellas han pasado unos 60 mil jugadores desde los años 50. Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi". Claro que, también aprovechó para criticar al hombre del Inter Miami: "hay una cosa en la que es peor que la media y es en los penaltis, está una desviación por debajo de la media. ¿Cómo puede ser que un jugador tan bueno no destaque en darle un balón que está literalmente parado?". Luego de este interrogante agregó que la respuesta tiene "mucho que ver con las matemáticas y la teoría de juegos"; pero no profundizó al respecto.