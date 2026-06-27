Nico Williams responsabilizó a Nicolás de la Cruz por la lesión que sufrió en el Mundial 2026 y, horas después, el uruguayo tomó una contundente decisión en sus redes sociales.

La lesión de Nico Williams abrió una nueva polémica en el Mundial 2026 tras el partido entre España y Uruguay. El delantero español responsabilizó públicamente a Nicolás de la Cruz por la acción que derivó en su problema muscular y, pocas horas después de la publicación, el mediocampista de Uruguay decidió desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

El extremo del Athletic Club de Bilbao sufrió una lesión muscular en el aductor derecho, una dolencia que prácticamente lo deja compicado para volver a jugar en la Copa del Mundo.

Luego de conocerse el diagnóstico, Williams publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que expresó el duro momento que atraviesa y recordó el largo camino que recorrió para recuperarse de otros problemas físicos.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida", comenzó escribiendo el futbolista de 23 años, quien explicó que durante el último año y medio convivió con una pubalgia que le provocó dolor constante, ansiedad e incertidumbre.

El atacante recordó que, tras superar aquella lesión gracias al trabajo y la disciplina, apareció un problema en el isquiotibial. Y cuando finalmente empezaba a recuperar continuidad, volvió a sufrir otro contratiempo.

La fuerte acusación contra Nicolás De la Cruz

El fragmento que más repercusión generó fue el dedicado a la jugada con De la Cruz, ocurrida en el tramo final del partido. Sin mencionar directamente al volante uruguayo por su nombre, Williams dejó en claro que considera que la infracción pudo evitarse y que fue determinante para su nueva lesión.

"Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria", escribió.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron miles de reacciones entre hinchas de España, Uruguay y otros países que siguen el Mundial 2026.

La decisión que tomó De la Cruz tras las críticas

Mientras el mensaje del español recorría las redes sociales, de la Cruz optó por no responder públicamente. Sin embargo, muchos usuarios advirtieron un cambio llamativo en su cuenta oficial de Instagram: el futbolista de Uruguay deshabilitó la posibilidad de recibir comentarios en sus publicaciones.

La decisión llegó pocas horas después de que las declaraciones de Williams se hicieran virales y cuando numerosos usuarios comenzaron a dejar mensajes relacionados con la jugada que terminó con la lesión del extremo español. Hasta el momento, el mediocampista no realizó ninguna publicación sobre el episodio ni emitió declaraciones oficiales.

España espera un milagro para recuperar a Nico Williams

Desde la Real Federación Española de Fútbol informaron que el futbolista presenta una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho y que su evolución determinará si existe alguna posibilidad de regresar antes del final del torneo.

Aunque médicamente todavía no fue descartado de manera definitiva, el propio Williams dejó entrever que considera muy difícil volver a tener minutos en esta Copa del Mundo. A pesar de la frustración, el atacante mantuvo un mensaje esperanzador para los hinchas españoles.

El mensaje de Nico Williams

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.

Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día.

Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme.

Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria.

Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías.

Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial".