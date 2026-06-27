El palazo de Diego Lugano a Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: "Nunca entendió"

Diego Lugano destrozó a Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

Diego Lugano destrozó a Marcelo Bielsa tras la derrota sufrida por la Selección de Uruguay ante España por 1 a 0 que derivó en la eliminación de la "Celeste" del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El exdefensor uruguayo no se guardó nada contra el técnico argentino después de que su equipo no logre ni siquiera un triunfo en el certamen. De hecho, quedaron terceros pero lejos de la clasificación a 16avos de final del certamen y se despidieron.

Los "Charrúas" necesitaban al menos un empate ante la "Furia Roja" para mantener viva la ilusión de meterse en la siguiente ronda pero no lo consiguieron. Esto no sucedió, se quedaron sin chances y le abrieron el camino a Cabo Verde para que quede segundo en su primera participación en una Copa del Mundo, donde se enfrentará a la Selección Argentina. Lugano no perdonó a Bielsa por todo ello y lo fulminó con picantes comentarios.

Lugano destrozó a Bielsa por la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

"No tuvieron un entrenador que los llevara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca lo entendieron a él. Siento tristeza por ellos que dejaron todo pero no tuvieron la oportunidad de pelear de igual a igual con otras selecciones", sentenció el exjugador de la "Celeste" en la transmisión de Telemundo. A su vez, apuntó también contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por contratarlo y sostuvo que cometieron "un grave error" que en la cancha se paga.

Por último, el referente que gritó campeón en la Copa América 2011 llevada a cabo en nuestro país insistió con su opinión sobre los futbolistas que representaron al país en el torneo. En sus declaraciones se mostró apenado porque fueron los que quedaron expuestos a las críticas. "El que queda marcado en la historia del fútbol uruguayo como el peor Mundial de nuestra historia es el jugador, el técnico se va a otro país y se olvida lo que pasó". Lo cierto es que el seleccionado uruguayo se despidió de la Copa del Mundo, España avanzó como líder del grupo, mientras que Cabo Verde clasificó segundo y enfrentará a Argentina.

Marcelo Bielsa, apuntado por Diego Lugano tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Los números de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

Partidos dirigidos : 36.

: 36. Triunfos : 16.

: 16. Empates : 12.

: 12. Derrotas : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

Las estadísticas de Diego Lugano con la Selección de Uruguay

Partidos jugados : 95.

: 95. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Copa América Argentina 2011.

Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026