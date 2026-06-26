Ver Uruguay vs. España en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Federico Valverde frente a Lamine Yamal.

La Selección uruguaya enfrenta este viernes a las 21 horas a España en el Estadio Guadalajara, por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Un partido en que el conjunto de Marcelo Bielsa se juega el todo por el todo en búsqueda de seguir con vida en esta Copa del Mundo, donde apenas consiguió empatar 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut e igualó 2-2 contra Cabo Verde, en un duelo en el que pagó caro sus errores propios.

El repaso de los goles que recibió Uruguay en esta copa permite ver que en todos los casos pagó caro sus propias fallas: el gol de los saudíes viene de un rebote largo del arquero Fernano Muslera, en tanto que frente a los africanos el primer gol fue mediante un tiro libre lejano que entró por una barrera mal armada y el segundo por un mal pase hacia atrás de Mathias Olivera que agarró al guardameta uruguayo adelantado y fue aprovechado por el jugador de Cabo Verde. Errores no forzados que no puede cometer frente a España, una de las grandes candidatas al título y vigente ganadora de la Eurocopa.

Por dónde ver Uruguay contra España por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Uruguay y España de este viernes a las 21 se transmitirá por DSports, Flow, Paramount +, TyC Sports, Telefe y Disney +.

Marcelo Bielsa apostaría al mismo once

Pese al bajo rendimiento de sus dirigidos, "El Loco" probó en el entrenamiento del jueves el mismo equipo que jugó frente a Cabo Verde, cotejo en donde el equipo no dejó una buena imagen futbolística. Esta decisión vendría aparejada a la necesidad de tener mayor equilibrio frente al poderoso mediocampo del equipo español, al mantener el doble cinco con Manuel Ugarte (de bajo rendimiento) y Rodrigo Bentancur en mitad de cancha, y Valverde suelto por delante de los delanteros.

Uruguay repitiría once.

Así las cosas, la formación inicial sería con Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebasitán Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Ugarte, Bentancur y Valverde y los atacantes con Maxi Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas. Y se quedan nuevamente los lesionados Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo, dos jugadores muy importantes en el esquema de Bielsa que fueron llevados pese a no estar en buenas condiciones para las primeras semanas.

Qué necesita Uruguay para pasar de ronda