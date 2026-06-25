Formosa realizó una jornada en la que ponderó al CFI como una herramienta para impulsar el desarrollo de las provincias

En el marco de la jornada Eficiencia Financiera con Banca Local, el Gobierno de Formosa promueve herramientas para fortalecer el desarrollo del sector productivo y ampliar las posibilidades de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó el papel estratégico que cumple el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la construcción de una agenda de crecimiento con mirada federal y la articulación con la provincia.

Ibáñez resaltó la importancia del CFI como ámbito de articulación entre las provincias argentinas y recordó la reciente reunión que mantuvieron a comienzos de junio, el gobernador Gildo Insfrán y los mandatarios del Norte Grande en la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, explicó que ese proceso de planificación comenzó hace unos años: "Comenzamos en el año 2022, provincia por provincia, el sector público y el sector privado, es decir, en una estrategia de planificación para los próximos 30, 50 años, porque por más que la coyuntura sea difícil, tenemos que pensar en el futuro".

El CFI como herramienta de integración

Entre los principales ejes abordados mencionó la Estrategia Federal Logística, surgida a partir de un planteo del Norte Grande y luego extendida al resto del país, además de la Estrategia Federal Energética, orientada a mejorar la infraestructura y reducir las desigualdades entre las distintas regiones argentinas.

Para el ministro, pensar el desarrollo desde una perspectiva federal resulta indispensable incluso en contextos económicos complejos, ya que permite construir políticas sostenidas que trasciendan las coyunturas. En ese sentido, sostuvo que el Consejo Federal de Inversiones no solo cumple un rol relevante en materia de financiamiento para las provincias, sino que también constituye un ámbito de diálogo permanente entre gobiernos de diferentes signos políticos.

"Esa es una de sus mayores fortalezas", remarcó, al señalar que el organismo permite construir consensos y coordinar estrategias comunes para impulsar el crecimiento, mejorar la infraestructura y fortalecer el desarrollo económico de todas las regiones del país.

Una planificación pensada para el futuro

El encuentro, organizado por la Dirección de Comercio y Desarrollo a través del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, reunió a empresarios, comerciantes, emprendedores y representantes de entidades financieras con el objetivo de acercar instrumentos que permitan potenciar la actividad económica local.

A lo largo de la jornada se presentaron distintas herramientas vinculadas al acceso al crédito, fondos de inversión, descuento de E-Cheqs, beneficios corporativos y soluciones digitales destinadas a mejorar la gestión de las empresas. Además, se generó un espacio de intercambio entre el sector privado y las entidades bancarias para facilitar nuevas oportunidades de vinculación y asesoramiento.

En ese encuentro también participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, ante quien los gobernadores insistieron en la necesidad de avanzar con la infraestructura necesaria para extender la red de gas natural hacia las provincias del NOA y del NEA, una obra considerada estratégica para el desarrollo productivo de ambas regiones. El funcionario calificó aquella reunión como "muy interesante".