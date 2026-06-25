Meta presentó Arena: cómo funciona la nueva app de Zuckerberg para competir en el mercado de las apuestas

Zuckerberg tiene un patrón conocido: llegar después que los demás, pero con una escala que pocos pueden igualar. Lo hizo con las Stories de Instagram frente a Snapchat, con Reels frente a TikTok, con Threads frente a X. Arena parece seguir esa misma lógica. Esta vez, el objetivo son los mercados de predicción: plataformas donde los usuarios apuestan sobre el desenlace de eventos futuros, un segmento que viene creciendo a un ritmo explosivo y que hoy mueve cifras que ya no pueden ignorarse.

Qué es Arena y cómo funcionaría

Según reportó el New York Times y confirmaron fuentes cercanas a la compañía a medios como CNBC y Forbes, Meta está desarrollando una aplicación independiente llamada Arena, cuyo propósito sería competir directamente con plataformas como Polymarket y Kalshi.

La app funcionaría de forma separada a Facebook, Instagram y WhatsApp, aunque Meta planea aprovechar su base de usuarios para darle impulso inicial. Internamente, el proyecto es considerado una prioridad directa de Zuckerberg, aunque aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

El detalle más importante por ahora: al menos en una primera etapa, no utilizará dinero real. En cambio, la app operará con un sistema de puntos similar al de los videojuegos, donde los usuarios acumularán créditos virtuales al hacer predicciones correctas. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que Meta no ha descartado incorporar dinero real en el futuro.

Por qué este mercado le interesa a Zuckerberg

Los números explican bastante. El interés en los mercados de predicción aumentó después de las elecciones de Estados Unidos de 2024, y una ronda de financiación en 2026 valoró a Kalshi en 22 mil millones de dólares, el doble que meses antes, mientras el volumen anualizado se acercaba a 178 mil millones de dólares. Polymarket y Kalshi crecieron con fuerza al convertir casi cualquier acontecimiento en una pregunta negociable: quién gana una elección, cómo cierra la bolsa, qué pasa en el próximo partido.

Meta tiene algo que ninguno de esos competidores tiene: miles de millones de usuarios activos diarios que ya están acostumbrados a interactuar dentro de sus plataformas. Si Arena logra conectarse aunque sea tangencialmente con ese ecosistema, la tracción inicial sería inmediata.

Las críticas y los riesgos regulatorios

El proyecto no está exento de polémica. El senador demócrata Richard Blumenthal criticó a la empresa señalando que primero "copió a las máquinas tragamonedas para enganchar a los niños a Instagram. Ahora Zuckerberg está convirtiendo su empresa en un mercado de predicciones".

El problema regulatorio es real. Si en algún momento Meta decide permitir dinero real, entraría en el territorio de licencias, supervisión financiera, normas de juego, protección de menores, prevención de manipulación y responsabilidad sobre eventos sensibles. Incluso sin dinero real, una plataforma de predicciones puede generar dinámicas similares al juego compulsivo, lo que ya puso bajo la lupa a los competidores existentes.

Por ahora, Arena podría no lanzarse nunca. Meta prueba muchos productos internos que nunca llegan al público. Pero el hecho de que Zuckerberg le haya puesto el rótulo de "prioridad" es suficiente señal de que los mercados de predicción dejaron de ser una rareza cripto para convertirse en una posible categoría de consumo masivo.