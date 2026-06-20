Revolución digital: la nueva inteligencia artificial de Meta que transformó a Facebook

Facebook continúa ampliando la integración de Meta AI para convertir la plataforma.

Facebook comenzó a desplegar una importante actualización que incorpora nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA). La renovación busca transformar la red social en una plataforma más útil para responder consultas, generar contenido y editar imágenes sin salir de la aplicación. La principal novedad es AI Mode, una nueva experiencia de búsqueda que permite hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas generadas por Meta AI.

Con este cambio, Facebook deja de limitar las búsquedas a perfiles, páginas o publicaciones y pasa a ofrecer respuestas elaboradas a partir de contenidos públicos compartidos por la comunidad, como publicaciones, comentarios, Grupos y Reels. El objetivo es brindar información con mayor contexto y facilitar que los usuarios encuentren recomendaciones, ideas o explicaciones de forma más directa.

Cómo funciona AI Mode en Facebook

La nueva herramienta de búsqueda utiliza Meta AI para interpretar consultas escritas en lenguaje cotidiano. En lugar de mostrar únicamente resultados tradicionales, el sistema genera respuestas basadas en experiencias e información publicada por otros usuarios dentro del ecosistema de Meta.

Según la compañía, esta función busca ofrecer una experiencia más conversacional y contextual, aprovechando el contenido público disponible en la plataforma para responder preguntas de manera más precisa.

AI Mode es una nueva experiencia de búsqueda dentro de Facebook.

Nuevas herramientas para crear y editar contenido

La actualización también suma funciones de inteligencia artificial orientadas a la creación de contenido multimedia. Entre ellas se encuentran sugerencias automáticas para generar collages utilizando fotos recientes almacenadas en el celular, plantillas listas para compartir y efectos de transición que permiten crear videos con un aspecto más dinámico.

Meta aclaró que estas recomendaciones son completamente opcionales y que los usuarios pueden desactivarlas cuando lo deseen. Además, las sugerencias relacionadas con el carrete de fotos requieren una activación previa por parte del usuario.

Edición de imágenes con IA

Otra de las novedades es la incorporación de herramientas de edición fotográfica impulsadas por inteligencia artificial. Desde las historias o la foto de perfil será posible modificar elementos como la ropa, el peinado o los accesorios de una imagen.

Entre las funciones destacadas aparece una opción pensada para los fanáticos del deporte, que permite agregar de manera virtual la camiseta de un equipo sobre una selfie. Con estas incorporaciones, Facebook continúa ampliando la integración de Meta AI para convertir la plataforma en un espacio donde, además de interactuar con otros usuarios, también sea posible buscar información, crear contenido y editar imágenes desde un mismo lugar.