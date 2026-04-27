Chau para siempre a múltiples contraseñas: WhatsApp, Instagram y Facebook solo necesitarán una

El problema que busca resolver es concreto. El usuario promedio gestiona decenas de contraseñas digitales, lo que lleva a dos errores frecuentes: usar la misma para todo —un riesgo de seguridad— o usar contraseñas tan complejas que se olvidan constantemente. Meta llama a esto "fatiga de contraseñas" y el Centro de Cuentas renovado es su respuesta directa.

Qué cambia con el nuevo Centro de Cuentas

La actualización centraliza todo en un solo lugar. La nueva función se implementará de manera progresiva a lo largo del año y permitirá centralizar tanto las cuentas como los dispositivos asociados en un único panel. Esto incluye no solo las apps móviles, sino también otros productos del ecosistema, como las gafas inteligentes de la compañía.

Las novedades concretas son tres. Uso de una única contraseña para todas las plataformas, registro automático en nuevas apps con datos ya existentes, e integración con dispositivos como las gafas inteligentes. Además, si ya tenés la sesión iniciada en Facebook, podés acceder a Instagram o WhatsApp sin volver a escribir tus credenciales.

El caso especial de WhatsApp

WhatsApp no se integra de forma automática: la vinculación es opcional. En el caso de WhatsApp, esta función será opcional, ya que los usuarios podrán añadir o retirar su cuenta en cualquier momento, sin que ello afecte la experiencia de uso. El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se mantiene intacto y los mensajes y llamadas siguen siendo privados.

La seguridad ante la pregunta más obvia

Si una sola contraseña da acceso a todo, ¿qué pasa si alguien la roba? Meta lo anticipó. Para activar la centralización, Meta recomienda y en algunos casos exige tener activado el doble factor de verificación. Además, los usuarios podrán ver exactamente desde qué teléfono o PC se inició sesión en cualquiera de las apps y cerrar todas las sesiones con un solo botón.

Las notificaciones de seguridad también se unifican. Si hay un intento de acceso sospechoso en WhatsApp, la alerta llega de inmediato en todas las apps vinculadas. Meta también refuerza el uso de claves de acceso biométricas —reconocimiento facial o huella dactilar— como alternativa más segura a las contraseñas tradicionales.

Cómo activarlo cuando llegue

La función estará accesible desde la configuración de cualquiera de las apps. Desde el Centro de Cuentas en Ajustes, se podrán vincular los perfiles deseados y configurar las preferencias. Meta señaló que esta función es opcional y estará desactivada por defecto, por lo que los usuarios pueden seguir manteniendo sus cuentas separadas sin que eso afecte su experiencia. El despliegue comenzó en abril de 2026 de forma escalonada para Android e iOS.