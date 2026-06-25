Llega el Festival del Yaguareté Correntino: cómo disfrutar totalmente gratis de la celebración

El próximo fin de semana se realizará la segunda edición del Festival del Yaguareté Correntino en la localidad Colonia Carlos Pellegrini de Corrientes. Se trata de un evento completamente gratuito con actividades para toda la familia y shows en vivo para celebrar el regreso de los yaguaretes a Esteros del Iberá.

Así será el Festival del Yaguareté en Corrientes

Este sábado 27 de junio, de 10 a 17 hs, se realizará el evento que reunirá a vecinos de Pellegrini y turistas con entrada libre para la comunidad. El objetivo es celebrar el regreso de la especie que permaneció durante 70 años extinta en el territorio provincial. Entre las actividades, habrá disponibles diferentes talleres culturales y de conservación, dictados por trabajadores de las reservas.

Festival del Yaguareté Correntino se realizará el próximo sábado 27 de junio

Además, habrá espectáculos con música litoraleña, propuestas de juegos para los más chicos y una feria de emprendedores locales con platos típicos con técnicas ancestrales, piezas de diseño textil y cestería. También se concretará la inauguración formal de un nuevo mural urbano alegórico al yaguareté correntino, ejecutado en el pueblo por el colectivo artístico Ñande Arte.

El proyecto busca incentivar las acciones de preservación ambiental mediante las demostraciones prácticas sobre las metodologías de conservación, rastreo y monitoreo de fauna silvestre mediante el uso de collares satelitales y cámaras trampa.

El detalle del cronograma del Festival del Yaguareté