DT Renard quiere que Túnez demuestre dignidad en su despedida del Mundial frente a Países Bajos

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez vs Japón

Túnez debe mostrar orgullo y dignidad en su último partido del ‌Mundial, que disputará ‌el jueves contra Países Bajos, dijo el entrenador Hervé Renard, con un equipo eliminado que buscará salvar algo de una campaña decepcionante.

Túnez llegó a Norteamérica sin haber encajado ningún gol durante la fase de clasificación, pero ha recibido nueve en las ​dos derrotas del ⁠Grupo F: una goleada 5-1 ante Suecia -que ‌supuso el cese del seleccionador Sabri Lamouchi ⁠y el nombramiento de Renard- ⁠y otra 4-0 ante Japón que consumó su eliminación.

"Tenemos que terminar esta competición de la forma más ⁠digna posible", declaró Renard el miércoles. "El ​fútbol exige orgullo, incluso cuando la ‌situación es difícil, y hay ‌que afrontar estas situaciones con dignidad hasta ⁠el final".

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"Espero que mantengamos ese orgullo y esa dignidad cuando nos enfrentemos a esta gran selección de los Países Bajos", agregó el DT.

Renard, ​que ha ‌entrenado a cinco selecciones africanas, se encontraba en Senegal viendo el torneo cuando recibió la llamada para hacerse cargo del equipo tras la destitución de Lamouchi. "El Mundial ⁠es un evento excepcional y tengo la suerte de formar parte de él hoy", afirmó.

"Aunque esta alegría no dure mucho, hay que vivir cada momento e intentar disfrutar de estas emociones. Queda un partido más y, si nos mostramos más sólidos y somos ‌capaces de plantar cara a Países Bajos, sería una bonita recompensa para cerrar esta competición".

Renard señaló que las conversaciones sobre su futuro podían esperar hasta después del torneo, y admitió que se sentía ‌responsable de la mala actuación de Túnez frente a Japón.

"Nos queda este último partido por jugar y luego ‌tendremos que ⁠hacer balance de la situación", dijo. "Estoy abierto a cualquier debate. Estoy dispuesto a ​escuchar el proyecto, sea cual sea, pero no es para eso para lo que estoy aquí".

Con información de Reuters