Las maniobras psicológicas de Marsch plantean más preguntas que respuestas sobre el lesionado Davies en Canadá

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Canadá

​Con un 2-1 en contra frente a Suiza y necesitando un empate para seguir en Vancouver en la fase eliminatoria del Mundial, ‌los aficionados canadienses se preguntaban ‌cuándo saldría Alphonso Davies del banquillo para salvarles, pero resultó que, a pesar de las declaraciones públicas del seleccionador Jesse Marsch, no estaba en condiciones de jugar.

Menos de 24 horas antes, Marsch había dicho a los periodistas que el jugador de 25 años se había recuperado de una lesión en el tendón de la corva y estaba listo para jugar contra ​los suizos, pero en ⁠la rueda de prensa posterior al partido reveló que no había dicho ‌toda la verdad.

"Para ser sincero, Alphonso aún no estaba listo, ⁠así que lo utilicé un poco como ⁠señuelo", explicó el jueves un sonriente Marsch. "Sin embargo, estará listo para el próximo partido".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La revelación de Marsch fue recibida con silencio por parte de los periodistas y, ⁠cuando se le presionó sobre el tema, el técnico de ​52 años se puso a la defensiva.

"Nunca iba a ‌jugar hoy", afirmó Marsch sin rodeos, ‌añadiendo que había dicho que Davies jugaría para intentar engañar a sus ⁠rivales suizos.

Los canadienses comenzaron el Mundial con un empate a 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, antes de desplazarse a Vancouver, donde Davies se dio a conocer en el Vancouver Whitecaps antes de fichar por ​el Bayern de ‌Múnich de Alemania.

Canadá se ha mostrado muy reservado sobre su regreso tras la lesión: primero afirmó que se encontraba en un protocolo de reincorporación al juego y luego se negó a dar información actualizada sobre su evolución, hasta que Marsch declaró que estaba ⁠en forma antes del triunfo por 6-0 contra Qatar.

Capaz de dominar la banda como extremo o lateral-extremo, y útil también en el centro del campo, el zurdo Davies es, con diferencia, el mejor jugador de Canadá, pero la idea de que los suizos puedan ajustar su plan de juego basándose en su posible aparición esporádica es descabellada.

"Por supuesto, hemos observado a Davies durante este torneo, pero ‌no nos hemos preparado únicamente para jugadores concretos, solo reaccionamos a lo que ocurre sobre el terreno de juego", dijo a los periodistas el seleccionador suizo, Murat Yakin.

Tras quedar primeros de grupo, los suizos disputarán ahora su partido de los dieciseisavos en Vancouver y, si ganan, permanecerán allí para los octavos de final. ‌Mientras que Marsch y Canadá se desplazarán a Los Ángeles para enfrentarse a Sudáfrica.

Marsch volvió a hablar con la prensa el jueves en la sede de entrenamiento ‌de su equipo, y ⁠tras subrayar que no se arrepentía de haber intentado obtener ventaja sobre los suizos engañándolos, se le preguntó si ​Davies jugaría en el partido de los dieciseisavos.

"Sí; nadie va a interpretarlo como otra cosa que no sea una hipérbole, pero va a jugar", afirmó.

Con información de Reuters