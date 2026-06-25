"Comprometerá a futuras gestiones": la oposición carga contra Vidal por el endeudamiento en Santa Cruz

La diputada provincial de Unión por la Patria (UxP) Agostina Mora apuntó contra el proyecto del gobernador Claudio Vidal para endeudar a la provincia por 600 millones de dólares para hacerle frente al déficit. La legisladora sostuvo que se trata de una ley de endeudamiento y rechazó la denominación de "financiamiento estratégico" utilizada por el Gobierno. "Estamos hablando de una deuda que comprometerá a futuras gestiones durante muchos años", apuntó.

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. En declaraciones para La Vanguardia Noticias, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

El territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos. Desde los diversos sectores comenzaron a cuestionar esta iniciativa: la diputada Mora aseguró que, desde la presentación del proyecto hasta la cotización actual del dólar, "la provincia ya perdió 51 mil millones de pesos por la variación cambiaria".

Ante este escenario de asfixia financiera que golpea directamente a los municipios, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió junto a otros jefes comunales y presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos UNIRSE se redistribuyan entre las localidades, de acuerdo a los coeficientes de coparticipación vigentes.

Los intendentes señalaron que, mientras "enfrentan el deterioro social en sus localidades", esta iniciativa sirve para "marcarle límites a un gobierno alineado con Javier Milei y cada vez más identificado con el ajuste, el achique del Estado y la paralización económica".

Denuncian falta de controles y transparencia de Vidal

La diputada Mora también cuestionó la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial, denunciando dificultades para acceder a información vinculada al manejo de los recursos públicos. Denunció que el Gobierno aún no presentó documentación clave para conocer la situación financiera real de la provincia.

"Hace más de un año que está vencido el plazo para presentar la cuenta de inversión, que es la herramienta que permite conocer cómo se ejecutó el presupuesto, cómo están los recursos y cuál es el nivel de endeudamiento de la provincia", explicó. Según sostuvo, la falta de información limita la capacidad de control que debe ejercer la Cámara de Diputados provincial.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Santa Cruz enfrenta uno de los momentos fiscales más comprometedores de los últimos años. Este analizó la reducción de recursos provinciales desde la asunción de Vidal, junto al efecto de la caída de la coparticipación nacional que derivó en el derrumbe de la recaudación generada.

Según el estudio, durante el primer cuatrimestre del año las transferencias nacionales por Coparticipación Federal registraron una caída real del 7,2%, mientras que la recaudación provincial propia, que incluye tributos como Ingresos Brutos, se redujo un 16% en términos reales desde el inicio de la gestión actual. El CEPA define esta situación como una “doble pinza” sobre las cuentas públicas: la provincia recibe menos recursos desde Nación y, al mismo tiempo, recauda menos por la contracción de la actividad económica y el consumo.