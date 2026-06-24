Docentes anticipan el rechazo a la oferta salarial de Santa Cruz y mantiene la presión sobre Claudio Vidal

En el medio de los diferentes conflictos que azotan a la provincia de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal ofreció una nueva oferta salarial a los docentes mientras mantienen el paro de 72 horas. Desde la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) informaron que se reunirán el próximo viernes 26 de junio para avanzar en la negociación pero ya adelantaron que la propuesta es insuficiente.

“No creo que se apruebe esta oferta porque no nos dan los números. Aceptaríamos una caída salarial y tenemos que llegar por lo menos a la línea de pobreza”, detalló a El Destape, el secretario administrativo de ADOSAC, Miguel del Plá quien confirmó que el viernes se evaluara como continúa la medida de fuerza.

"Estuvimos meses sin ser convocados a una reunión y ahora, ante otros reclamos como los de los trabajadores de la salud o las fuerzas de seguridad, el gobierno busca desactivar estos focos de conflicto”, sostuvo Del Plá quien aseguró que no es casual que el gobierno haya adoptado ahora una actitud más dialoguista.

Cabe destacar que el pasado 24 de mayo comenzó un acampe en todas las comisarias por parte de la Policía de Santa Cruz y que a casi un mes de la medida, continúa el mismo sin resolución. Fue así que desde la fuerza provincial iniciaron una protesta permanente dentro del predio de la Casa de Gobierno.

Esto viene acompañado de datos que demuestran la pobreza que habita el cuerpo docente en el provincia. Según el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), una familia tipo necesitó alrededor de 1,9 millones de pesos para cubrir la Canasta Básica Total en algunas localidades de la Patagonia. "Un docente que recién se inicia cobra alrededor de 1, 2 millones de pesos”, informó.

Puntos de tensión en la propuesta

Desde ADOSAC aseguraron que el Ejecutivo provincial propuso un esquema de incrementos salariales escalonados que contempla un aumento del 3% en el valor punto correspondiente a junio, que sería abonado mediante planilla complementaria durante julio. A ello se sumaría un incremento del 10% en julio, seguido por subas del 1% en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Además, se estableció la reapertura de la mesa paritaria para diciembre.

En tanto, luego de la lucha del gremio, el gobierno provincial torció el brazo y cedió ante el pedido de devolución de los descuentos salariales aplicados por días de paro. Así el Ejecutivo planteó reintegrarlos en dos tramos, pero desde ADOSAC mantuvieron el pedido que sea de inmediato y en un solo pago.

Un conflicto que atraviesa toda la gestión de Vidal

El conflicto docente comenzó a tomar fuerza durante las primeras semanas del mes de febrero cuando ADOSAC advirtió que los salarios habían quedado muy por detrás de la inflación acumulada. Allí se reclamó una recomposición urgente, la continuidad de mecanismos de actualización salarial y mejores condiciones para el funcionamiento de las escuelas.

Ante la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial, los docentes profundizaron durante marzo y abril las medidas de fuerza con paros de 48 y 72 horas en distintos puntos de Santa Cruz. Durante este período, el sindicato denunció que el salario inicial docente se encontraba por debajo del costo de vida de la provincia y cuestionó la ausencia de una propuesta oficial que permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido.

Paralelamente, comenzaron a multiplicarse los reclamos por problemas de infraestructura escolar y deficiencias edilicias en numerosos establecimientos.

Pero a tensión escaló cuando ADOSAC denunció en mayo los descuentos salariales a los docentes que participaron de los paros. El gremio consideró que la medida buscaba disciplinar la protesta y exigió la devolución de los montos descontados. Al mismo tiempo, se sumaron denuncias por falta de calefacción y mantenimiento en varias escuelas de cara a la llegada del invierno patagónico.

Así se llegó a junio en la que se convocó a nuevas reuniones paritarias para intentar destrabar la situación, pero las negociaciones volvieron a fracasar. ADOSAC cuestionó que no existiera una oferta salarial acorde a las demandas del sector y acusó al Ejecutivo de dilatar las discusiones. Como respuesta, el gremio lanzó sucesivos paros de 72 horas que finalizará el jueves 25 de junio.