"Es una tomada de pelo": la Policía de Santa Cruz rechazó la oferta de Vidal y acamparon en la Casa de Gobierno

Tras el recrudecimiento del conflicto policial en Santa Cruz por falta de acuerdo en la reunión del Consejo del Salario de Claudio Vidal, las fuerzas policiales ingresaron al patio interno de la Casa de Gobierno en Río Gallegos y solicitaron un nuevo diálogo urgente con el Poder Ejecutivo provincial ya que desconocieron la legitimidad del encuentro. "Es una tomada de pelo por parte del gobierno porque no asistió el Jefe de Gabinete ni el Ministro de Economía, por lo que se no se consideró legítimo el encuentro", en diálogo con El Destape, el referente de policías autoconvocados, Ramón Quipildor.

"Hoy acampamos al patio interno de la Casa de Gobierno. Y no es como dicen los medios oficialistas, esto no es una toma. Estamos en un espacio público y lo estamos haciendo de manera pacífica", sostuvo Quipildor, quién ya adelantó que habrá marchas y una guardia mínima para casos de intervención en situaciones de emergencia.

Mientras se suma la adhesión de nuevas dependencias como El Calafate o Tres Cerros, y el Gobierno de Vidal solo anunció un cuarto intermedio para el 30 de junio, desde el sector de salud evidenciaron que muchas guardias de salud no están en funcionamiento por falta de personal de seguridad.

Frente a la consulta de cual ha sido la postura de la ciudadanía respecto a la medida de fuerza, Quipildor asegura que hay un consenso de apoyo general hacia las fuerzas de seguridad. "Hay gran apoyo de la ciudadanía, no solo de nuestras familias sino de la población, salen a los balcones a saludar, o nos acompañan cuando realizamos una marcha, contamos con el aval de la sociedad que sabe que nuestro reclamo es justo", dijo el referente.

La oferta del gobierno de Santa Cruz

Desde el Gobierno provincial encabezaron llevar el salario inicial de alrededor de $1.220.000 a más de $1.500.000 hacia fin de la proyección, con aumentos escalonados, pero el sector policial lo consideró insuficiente y lo rechazó. “Pedimos para un oficial que recién se inicia 2.200.000 millones de pesos, ellos ofrecen un aumento con solo una parte remunerativa y otra no”, detallaron desde la fuerza.

En este sentido, detallaron que alguien que ingresa a la fuerza cobra 1 millón que no contempla el uniforme, ni servicios básicos, en la que aseguran "que la fuerza viven bajo la línea de pobrezas".

Respecto a la actitud del gobierno, Quipildor asegura que no hay diálogo: “Nosotros pedimos dialogar con el propio gobernador Vidal, que conozca nuestras inquietudes, hasta ahora no hemos tenido respuesta, entonces las medidas continuarán".

Cronología de un conflicto

Pese a que la demanda por apertura de paritaria comenzó en febrero, la escalada comenzó con mayor tensión el 27 de mayo pasado, cuando efectivos autoconvocados y agentes penitenciarios instalaron un acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos para reclamar la apertura de una mesa de negociación salarial.

Con el correr de los días, la protesta fue sumando adhesiones y nuevas modalidades de reclamo. Entre el 3 y el 4 de junio se registraron autoacuartelamientos, retenciones de servicios y acampes en distintos puntos de la provincia, incluida la Jefatura de Policía, lo que extendió el conflicto a nivel provincial.

El 10 de junio se llevó adelante la primera reunión clave del Consejo del Salario. Sin embargo, las partes no lograron alcanzar un entendimiento y el encuentro concluyó con un cuarto intermedio luego de que los representantes de los trabajadores consideraran insuficiente la propuesta presentada por el Ejecutivo. La tensión volvió a escalar el 17 de junio, cuando una nueva instancia de negociación terminó con el rechazo de dos ofertas salariales formuladas por el Gobierno provincial.