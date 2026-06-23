Sin acuerdo salarial, docentes de Santa Cruz se enfrentan al gobernador Claudio Vidal e inician paro por 72 horas

Tras el fracaso de la reunión paritaria con el gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) enducerió su postura y confirmó un paro total de actividades por 72 horas que iniciarán el martes 23, y continuarán el miércoles 24 y jueves 25 de junio.

En términos prácticos, esto implica la suspensión de clases en todos los niveles educativos dependientes del sistema provincial. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario del sindicato, del que participaron representantes de las 14 filiales de la provincia de Santa Cruz, quienes analizaron la oferta oficial y la situación salarial y laboral del sector docente.

La postura de Adosac

“Exigimos al gobierno una respuesta concreta a los siguientes tres puntos: Clausula gatillo, plan y cronograma de trabajo para tratar en forma inmediata el proyecto pedagógico de la docencia y fecha próxima de devolución de los próximos descuentos realizados sobre el salario docente desde diciembre del 2025 hasta la fecha”, dio a conocer el gremio a través de un comunicado.

Así ADOSAC volvió a ratificar la implementación de una cláusula gatillo retroactiva al mes de enero y de carácter permanente, acompañada por una recomposición salarial que permita a los trabajadores de la educación superar la línea de pobreza. Esta demanda también fue expresada en el pasado cese de actividades realizados el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio.

En el mismo comunicado, el gremio ADOSAC reclamó que se envíen de manera inmediata los fondos fijos a las escuelas. También exigió inversión y presupuesto urgente para mejorar las condiciones edilicias, sobre todo con especial atención en las calderas, dadas las bajas temperaturas y en la finalización de obras en establecimientos educativos de toda la provincia.

Entre los ejemplos mencionados por el sindicato figuran los arreglos de calderas en la Escuela Pública Primaria N° 2, la Escuela Industrial N° 7 y el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 12.

La propuesta del gobierno

La oferta del gobierno consistió en una actualización salarial mediante incrementos acumulativos sobre el valor punto docente. El esquema planteado incluye un aumento del 10% a partir de julio (a percibir en agosto), seguido de subas del 1% en agosto, 1% en septiembre y 1% en octubre, y finalmente incrementos del 1,5% en noviembre y del 1,5% en diciembre. Según el Ejecutivo, el esquema representa un aumento acumulado del 16,8% para el segundo semestre de 2026, con impacto tanto en docentes activos como jubilados.

En esta línea, desde el Gobierno de Vidal aseguran que los indicadores oficiales muestran una evolución moderada de los precios y remarcaron que toman como referencia los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Para finalizar, los representantes sindicales ratificaron la continuidad de los reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y financiamiento del sistema educativo. "Ningún docente sin trabajo. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Basta de precarización laboral. ¡Paritarias ya!", concluyó el documento difundido a la comunidad por la organización gremial.