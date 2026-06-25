El pueblo donde hay más obras de arte que personas y queda en Asturias

España, como también sucede en Italia y otros países de Europa, posee la mayor parte de la población concentrada en las grandes ciudades como lo son Madrid y Barcelona. Y cada vez más, los pueblos del interior español van quedando prácticamente deshabitados.

De hecho, este es el caso de Villaoril, una localidad ubicada al norte dentro del concejo de Navia, en el Principado de Asturias. Esta pequeña aldea tiene una particular característica respecto a sus residentes: ahora existen más obras de arte en diferentes rincones del lugar que habitantes.

Villaoril posee una tradición muy vinculada a la pintura y en algún punto, eso se ha ido compartiendo de generación en generación. Por eso, tanto artistas locales como visitantes se han animado a crear sus obras en distintos espacios del pueblo. Así, dando un breve recorrido por la localidad, se podrán observar dibujos en puertas, ventanas, plazas y hasta en árboles. Hoy, la ciudad es considerada un "museo al aire libre".

El proyecto "Érase una vez Villaoril"

Actualente, la aldea tiene solo 12 vecinos, pero eso no impidió que una artista de raíces locales llamada María del Roxo pensara en poner en valor histórico y cultural un lugar que está vinculado a sus orígenes.

Por este motivo creó el proyecto "Érase una vez Villaoril", una propuesta que busca llenar el pueblo de pinturas e imágenes representativas de las tradicones asturianas.

En 2008 cuando puso en marcha la iniciativa lo hizo con una motivación personal. Tal es así que pintó un mural con los rostros de sus padres en una ventana. Sin embargo, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una propuesta colectiva y comunitaria. Roxo dice que el objetivo de "Érase una vez Villoril" es dejar en evidencia la preocupante despoblación rural de los pueblos españoles y promover el turismo por estas zonas.

Qué lugares visitar en Villaoril

Si bien Villaoril destaca principalmente por su museo al aire libre, los turistas también pueden conocer el entorno natural de Ibias con paisajes de montaña y diversidad de flora.

Como todo pueblo, posee una iglesia, en este caso, llamada Capilla de San Roque, ubicada en el centro de la aldea. Entre otras actividades recomendadas para hacer en Villaoril se encuentran el senderismo y la degustación de comida tradicional asturiana en restaurantes de campo.

Además, como se encuentra a tan solo 4,3 kilómetros de la ciudad de Navia, los turistas pueden continuar su recorrido por allí para visitar palacios y disfrutar de la playa.