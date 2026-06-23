Furor por el pueblo de España que ofrece casas gratis y trabajo para repoblar sus calles

Si alguna vez soñaste con dejar todo y mudarte a un lugar tranquilo, esta propuesta puede ser para vos. Arenillas, un pueblo pequeño en la provincia de Soria, España, lanzó un plan para atraer nuevos vecinos y combatir la grave despoblación que afecta a la región.

Este fenómeno, conocido como la “España Vaciada”, llevó a que municipios como Arenillas inviertan en infraestructura para atraer especialmente a familias con hijos, buscando asegurar el futuro demográfico del pueblo. Para eso, el ayuntamiento puso a disposición siete departamentos totalmente equipados y sin costo de alquiler, una ayuda clave para reducir los gastos básicos de cualquier familia.

Pero el plan no se queda en la vivienda. Reconociendo la importancia de la conectividad para la vida moderna, las autoridades de Arenillas también priorizaron la tecnología para que los nuevos residentes puedan trabajar o estudiar sin problemas desde su hogar.

El foco está puesto en las familias con hijos, porque saben que sin niños no hay futuro. Por eso, aunque Arenillas es pequeño, los chicos pueden asistir a la escuela en Berlanga de Duero, a 20 kilómetros, con transporte gratuito y educación garantizada.

Para postularse, quienes quieran sumarse deben enviar una solicitud detallada explicando su proyecto de vida y cómo contribuirían a la comunidad. El proceso de selección es riguroso, buscando personas comprometidas con la revitalización del pueblo.

Arenillas ofrece trabajo como albañil a una familia con hijos en edad escolar.

Esta iniciativa no es única en Europa. Mientras Arenillas apuesta a la vida social y familiar, en otros países, como Italia, se lanzan convocatorias similares con objetivos científicos. Por ejemplo, el centro Eurac Research busca voluntarios para vivir un mes gratis en los Alpes, estudiando el impacto de la altitud en la salud humana.

A diferencia de las conocidas casas a 1 euro, que suelen requerir grandes inversiones para refacciones, el plan de Arenillas ofrece viviendas listas para habitar, lo que facilita la mudanza y la transición a la vida rural para quienes quieran dar ese salto.

Es argentina, ganó 2.7 millones de euros en Pasapalabra España y develó la fórmula del éxito

Rosa Rodríguez, de 32 años, es la argentina que ganó más de 2,7 millones de euros en el famoso rosco de Pasapalabra edición España. Luego de más de 300 programas y una formación de casi cinco años, que combinó con su trabajo diario como profesora de español para extranjeros, se alzó con el máximo premio el último jueves.

La argentina llevaba un año y tres meses compitiendo en el programa que se emite por Antena 3 hasta que logró completar las 25 preguntas del rosco y quedarse con 2.716.000 de euros, el mayor premio acumulado en la historia del ciclo. También se preparó por más de tres años, por lo que pasó "cerca de cinco tratando de llegar a ese pozo que es una alegría tremenda”, aseguró Rodríguez.