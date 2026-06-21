El pueblo de montaña con 40 habitantes que busca vecinos: ofrece casa gratis y trabajo

Miles de personas alrededor del mundo se replantearon alguna vez cambiar su vida y comenzar de nuevo en otro país. La búsqueda de nuevos aires y aventuras también es un motivación para viajar a nuevos lugares. Más aún, cuando hoy diversos pueblos comparten una problema en común: la falta de gente.

Esta despoblación afecta a un pequeño sitio de España que lanzó una convocatoria que despertó interés: la búsqueda de familias que quieran mudarse allí. Se trata de Arenillas, una localidad de 40 personas, ubicada en Castilla y León, en la provincia de Soriano.

Arenillas busca familias que quieran mudarse de manera permanente y, a cambio, ofrece casa gratis, trabajo asegurado, transporte escolar para los niños y hasta un servicio para facilitar la mudanza.

¿Cómo nació la iniciativa?

El proyecto es impulsado por el ayuntamiento local junto con la Asociación Cultural de Arenillas, que en los últimos años rehabilitó siete casas para intentar revitalizar la comunidad. Ahora, una de esas casas municipales completamente equipada quedó disponible sin costo de alquiler para la familia que sea elegida.

Además del acceso a la vivienda, la iniciativa incluye un presupuesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de los edificios municipales, actividad a través de la cual buscan preservar el patrimonio local y garantizar un ingreso estable para los nuevos vecinos.

¿Cómo hacer para anotarse y mudarse al pueblo que busca vecinos?

Ante de anotarse a la propuesta, se debe tener en cuenta un requisito clave: el proyecto apunta especialmente a familias con hijos en edad escolar. Es decir, que serán priorizadas las familias que cumplan con estas característica. Los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, a uno de 20 kilómetros. Para llegar allí pueden utilizar un servicio de transporte escolar gratuito.

Otra de las posibilidades que ofrece el pueblo es la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio para reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales.

¿Qué puedo hacer en Arenillas?

También mejoró la conectividad a internet, por lo que se puede combinar el empleo local con modalidades de home office. Según informó la agencia de noticias española EFE, la convocatoria para irse a vivir a Arenillas "superó las expectativas, ya que llegaron al ayuntamiento cientos de pedidos.

Las solicitudes también continúan y llegan desde todas partes del mundo. Las autoridades locales aclararon que también priorizarán a quienes demuestren la intención de radicarse a largo plazo y contribuir a la vida comunitaria de Arenillas. El objetivo es asegurar el futuro de este pequeño pueblo de montaña.

Su entorno natural, rodeado de campos y paisajes de la meseta castellana, ofrece un estilo de vida tranquilo y cercano a la naturaleza. A lo largo de las últimas cuatro décadas, la localidad logró mantener estable su población, resistiendo la tendencia de éxodo que afecta a muchos otros municipios sorianos.

Durante los meses de verano en el hemisferio norte, la población se multiplica por el regreso temporal de antiguos vecinos y por las fiestas populares, llegando a reunir 300 personas en agosto. Entre los evento más destacados es el Boina Fest, un festival musical y cultural que fortaleció el sentido de comunidad y atrajo a visitantes de toda la región.

Esta dinámica estacional revitalizó la economía local y refuerza el arraigo e identidad de un pueblo que hizo de la colaboración vecinal uno de sus pilares fundamentales.