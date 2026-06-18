El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la fauna nativa argentina.

Un equipo de investigadores argentinos identificó una nueva especie de mamífero que habita en los bosques del Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba. El hallazgo, dado a conocer por especialistas de distintas instituciones científicas del país, representa un avance relevante para el conocimiento de la biodiversidad argentina y refuerza la importancia de conservar los ecosistemas nativos.

La nueva especie fue denominada Apnotomys conicetorum y pertenece al grupo de las conocidas ratas vizcacha. Hasta ahora, este animal era completamente desconocido para la ciencia, por lo que su identificación constituye un acontecimiento destacado dentro del ámbito de la investigación biológica.

Cómo es la nueva especie descubierta en Córdoba

Los especialistas describieron a este mamífero como un roedor de cola larga y abundante pelaje, adaptado a las condiciones particulares de las sierras cordobesas. Su hábitat se encuentra en zonas rocosas de la región de Guasapampa, donde desarrolló características que le permiten desplazarse con gran agilidad.

De acuerdo con los investigadores, se trata de un verdadero "acróbata de las rocas", una habilidad que resulta clave para sobrevivir en terrenos complejos y escarpados. Además, su alimentación se basa principalmente en bromelias, plantas muy presentes en los ambientes serranos donde fue encontrada la especie.

El descubrimiento permite ampliar el conocimiento sobre la fauna nativa de Argentina y abre nuevas líneas de estudio sobre la evolución y adaptación de los mamíferos que habitan en ambientes montañosos.

Por qué se llama Apnotomys conicetorum

El nombre científico elegido para la especie tiene un fuerte componente simbólico. Los investigadores decidieron homenajear tanto a la Administración de Parques Nacionales como al personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La denominación reconoce el trabajo cotidiano de investigadores, becarios, técnicos y trabajadores administrativos que participan en tareas vinculadas con la conservación de la naturaleza y la generación de conocimiento científico.

Este tipo de reconocimientos no son habituales y reflejan el valor que la comunidad científica otorga al trabajo sostenido de las instituciones dedicadas a la investigación y la protección ambiental.

El trabajo detrás del descubrimiento

La identificación de la nueva especie fue posible gracias a una investigación multidisciplinaria desarrollada por especialistas de distintos organismos científicos y académicos del país.

La especie habita ambientes rocosos dentro de áreas naturales protegidas.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata.

La colaboración entre diferentes equipos permitió reunir evidencia suficiente para confirmar que se trataba de una especie hasta entonces desconocida.

Qué significa este hallazgo para Argentina

Más allá de la importancia académica, el descubrimiento pone nuevamente el foco sobre la riqueza natural que conserva el territorio argentino. Los expertos remarcan que todavía existen numerosas especies que no han sido identificadas o estudiadas en profundidad.

Al mismo tiempo, el hallazgo funciona como un recordatorio sobre la necesidad de proteger los bosques nativos y los ambientes naturales donde viven especies únicas. La conservación de estos ecosistemas resulta fundamental para garantizar la supervivencia de la biodiversidad.