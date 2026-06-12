Filmaron por primera vez a un tiburón duende vivo en el océano

El registro aporta información inédita sobre una especie poco estudiada.

Un equipo de científicos logró captar imágenes inéditas de un tiburón duende viviendo libremente en las profundidades del océano Pacífico. El hallazgo, que fue difundido en una investigación científica publicada en 2026, representa un avance significativo para el estudio de una de las especies más extrañas y desconocidas del mundo marino. Hasta ahora, la mayoría de los ejemplares analizados habían sido encontrados de manera accidental por pescadores.

El misterioso habitante de las profundidades

El tiburón duende es una especie que despierta fascinación entre investigadores y amantes de la naturaleza por su aspecto poco habitual. Su característica cabeza alargada y su mandíbula retráctil le dieron fama de ser uno de los animales más extraños del océano.

Sin embargo, más allá de su apariencia, lo que realmente intriga a los especialistas es lo poco que se sabe sobre su comportamiento. Vive a grandes profundidades, en zonas donde la luz solar prácticamente no llega y donde las condiciones dificultan cualquier observación directa.

Por ese motivo, durante décadas la información disponible provino principalmente de ejemplares capturados accidentalmente en redes o líneas de pesca.

Cómo ocurrió el histórico avistamiento

La filmación fue realizada durante una expedición científica desarrollada en 2024 en la fosa de Tonga, una región ubicada en el océano Pacífico que se encuentra entre las más profundas del planeta.

Los resultados de esa investigación fueron publicados recientemente en una revista especializada en biología marina y despertaron un enorme interés dentro de la comunidad científica internacional. Además del registro obtenido en Tonga, los investigadores analizaron otra observación realizada años atrás cerca de la isla Jarvis.

La posibilidad de observar a un tiburón duende en libertad tiene un valor científico enorme. Cuando un animal es capturado, muchas veces su comportamiento natural se altera o resulta imposible de estudiar.

En cambio, las imágenes obtenidas en su ambiente permiten analizar cómo se desplaza, cómo interactúa con el entorno y cuáles son algunas de sus conductas habituales.

Los especialistas consideran que estos registros podrían ayudar a comprender mejor la evolución de los tiburones de aguas profundas y el funcionamiento de ecosistemas marinos que todavía permanecen poco explorados.

Los científicos observaron al animal libre en aguas profundas.

Además, el hallazgo demuestra cuánto queda por descubrir en las profundidades oceánicas, uno de los ambientes más desconocidos de la Tierra.

Las características más sorprendentes del tiburón duende

Entre los rasgos más llamativos de esta especie aparece su mandíbula, capaz de proyectarse hacia adelante a gran velocidad para atrapar presas. Este mecanismo funciona como una herramienta de caza altamente especializada.

Su cuerpo también presenta particularidades. Tiene una estructura más blanda que la de otros tiburones, aletas relativamente pequeñas y una apariencia adaptada a la vida en aguas profundas.

Los investigadores explican que muchas de las imágenes conocidas del tiburón duende corresponden a ejemplares capturados. En estado natural, su aspecto puede resultar diferente, ya que la mandíbula suele permanecer retraída dentro de la cabeza.