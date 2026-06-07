No lo hacen por cariño: la verdadera razón por la que los gatos se acuestan arriba de tu teclado.

Para muchos dueños de gatos, la situación es tan cotidiana como desconcertante. Basta con encender la computadora, responder algunos mails o comenzar una tarea importante para que el felino aparezca y se acomode exactamente sobre el teclado. A simple vista, podría parecer una forma de llamar la atención o de interrumpir el trabajo, pero especialistas en comportamiento animal aseguran que detrás de esta conducta existe una explicación mucho más compleja.

Aunque durante años circularon distintas teorías, desde que los gatos buscan el calor de los dispositivos electrónicos hasta que intentan imitar a sus dueños, los expertos sostienen que la clave está en el olfato y en el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a estos animales.

El teclado está lleno de información para tu gato

Según explicó el especialista en psicología animal David Sands a la revista Science Focus, los gatos perciben el mundo principalmente a través de los olores. Mientras que los humanos apenas detectan rastros imperceptibles, los felinos pueden identificar fácilmente la presencia de una persona en los objetos que utiliza con frecuencia. Por eso, una computadora representa una auténtica concentración de señales olfativas de su dueño.

“El ser humano no lo percibe, pero un gato detecta tu olor en cada rincón del teclado”, explicó el experto. Para el animal, ese objeto no es simplemente una herramienta de trabajo: es un espacio cargado de información sobre quien vive con él.

La explicación principal tiene que ver con una conducta profundamente arraigada en los gatos: el marcaje territorial. A diferencia de los perros, que fueron seleccionados durante miles de años para desarrollar vínculos sociales muy estrechos con las personas, los gatos conservan una naturaleza mucho más independiente y posesiva respecto de su entorno.

Por eso, cuando se tumban sobre la computadora, muchas veces están intentando superponer su propio olor al de su humano. Sands lo resume de manera sencilla: “El propósito principal es reemplazar tu olor con el suyo”. En términos felinos, se trata de una forma de decir: “esto también me pertenece”.

Cómo convivir con este hábito sin conflictos

Los especialistas recomiendan evitar los retos o castigos cuando el gato se instala sobre la computadora. En lugar de eso, puede resultar más efectivo ofrecerle una alternativa atractiva cerca del espacio de trabajo, como una manta suave, una cama elevada o una caja de cartón, elementos que suelen resultar irresistibles para muchos felinos.

No lo hacen por cariño: la verdadera razón por la que los gatos se acuestan arriba de tu teclado.

Al fin y al cabo, para un gato la computadora es un objeto que concentra el olor de su persona favorita y que, desde su perspectiva, forma parte de un territorio que también considera suyo. Por eso, la próxima vez que se acomode sobre el teclado justo cuando tenés algo urgente que hacer, probablemente no esté intentando sabotear tu trabajo: simplemente está actuando como gato.