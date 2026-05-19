Nombrar a una mascota da la libertad de ser creativo y jugar al máximo con las posibilidades. En este sentido, bautizar a un perro, ya sea macho o hembra, en homenaje a una película puede ser una gran opción. A continuación compartimos una amplia lista con los mejores 200 nombres de perros inspirados en películas, tanto argentinas como internacionales.
Nombres de perros inspirados en películas
Las películas son grandes fuentes de inspiración para ponerle un nombre a un perro. El universo del cine es tan amplio que se pueden encontrar ejemplos tanto de películas clásicas como las más contemporáneas, incluso, de directores, actores y actrices emblemáticos.
100 nombres de hembras
- Leia: inspirada en Star Wars
- Ripley: inspirada en Alien
- Hermione: inspirada en Harry Potter
- Arwen: inspirada en El Señor de los Anillos
- Katniss: inspirada en Los Juegos del Hambre
- Trinity: inspirada en Matrix
- Furiosa: inspirada en Mad Max
- Dorothy: inspirada en El Mago de Oz
- Holly: inspirada en Desayuno en Tiffany's
- Sandy: inspirada en Grease
- Amélie: inspirada en Amélie
- Lolita: inspirada en Lolita
- Gilda: inspirada en la película Gilda
- Elsa: inspirada en Frozen
- Nala: inspirada en El Rey León
- Mulan: inspirada en Mulan
- Merida: inspirada en Valiente
- Coraline: inspirada en Coraline
- Neytiri: inspirada en Avatar
- Mia: inspirada en Pulp Fiction
- Vivian: inspirada en Mujer Bonita
- Barbie: inspirada en Barbie
- Daisy: inspirada en El Gran Gatsby
- Sabrina: inspirada en Sabrina
- Annie: inspirada en Annie
- Penny: inspirada en Almost Famous
- Magnolia: inspirada en Magnolia
- Bella: inspirada en Crepúsculo
- Rey: inspirada en Star Wars
- Harley: inspirada en Harley Quinn
- Scarlett: inspirada en Scarlett O'Hara
- Audrey: inspirada en Audrey Hepburn
- Monroe: inspirada en Marilyn Monroe
- Jolie: inspirada en Angelina Jolie
- Greta: inspirada en Greta Garbo
- Ingrid: inspirada en Ingrid Bergman
- Ava: inspirada en Ava Gardner
- Rita: inspirada en Rita Hayworth
- Penélope: inspirada en Penélope Cruz
- Emma: inspirada en Emma Stone
- Winona: inspirada en Winona Ryder
- Dakota: inspirada en Dakota Fanning
- Julia: inspirada en Julia Roberts
- Nicole: inspirada en Nicole Kidman
- Charlize: inspirada en Charlize Theron
- Salma: inspirada en Salma Hayek
- Liv: inspirada en Liv Tyler
- Keira: inspirada en Keira Knightley
- Uma: inspirada en Uma Thurman
- Cameron: inspirada en Cameron Diaz
- Norma: inspirada en Norma Aleandro
- Tita: inspirada en Tita Merello
- China: inspirada en China Zorrilla
- Graciela: inspirada en Graciela Borges
- Cecilia: inspirada en Cecilia Roth
- Érica: inspirada en Érica Rivas
- Dolores: inspirada en Dolores Fonzi
- Natalia: inspirada en Natalia Oreiro
- Mercedes: inspirada en Mercedes Morán
- Soledad: inspirada en Soledad Villamil
- Carla: inspirada en Carla Peterson
- Violeta: inspirada en Violeta se fue a los cielos
- Luna: inspirada en el cine fantástico
- Julieta: inspirada en Romeo y Julieta
- Cleo: inspirada en Cleopatra
- Matilda: inspirada en Matilda
- Frida: inspirada en Frida
- Giselle: inspirada en Encantada
- Fiona: inspirada en Shrek
- Carrie: inspirada en Carrie
- Rose: inspirada en Titanic
- Juno: inspirada en Juno
- Lara: inspirada en Lara Croft
- Padmé: inspirada en Star Wars
- Wednesday: inspirada en Los Locos Addams
- Anastasia: inspirada en Anastasia
- Perla: inspirada en Pearl
- Moana: inspirada en Moana
- Esmeralda: inspirada en El Jorobado de Notre Dame
- Elvira: inspirada en el cine de terror clásico
- Wanda: inspirada en Esperando la carroza
- Nora: inspirada en personajes del cine argentino
- Susana: inspirada en el cine nacional
- Valentina: inspirada en Valentina
- Olivia: inspirada en Olivia Hussey
- Bonnie: inspirada en Bonnie y Clyde
- Cora: inspirada en Titanic
- Sarah: inspirada en Laberinto
- Selina: inspirada en Gatúbela
- Peggy: inspirada en Peggy Carter
- Zelda: inspirada en cine fantástico
- Ramona: inspirada en Scott Pilgrim
- Miranda: inspirada en El diablo viste a la moda
- Stella: inspirada en clásicos de Hollywood
- Susú: inspirada en Susú Pecoraro
- Mirtha: inspirada en Mirtha Legrand y el cine argentino
- Luisina: inspirada en Luisina Brando
- Mecha: inspirada en Mecha Ortiz
- Isabel: inspirada en Isabel Sarli
- Libertad: inspirada en Libertad Lamarque
100 nombres de machos
- Rocky: inspirado en Rocky
- Neo: inspirado en Matrix
- Yoda: inspirado en Star Wars
- Simba: inspirado en El Rey León
- Woody: inspirado en Toy Story
- Buzz: inspirado en Toy Story
- Thor: inspirado en Marvel
- Loki: inspirado en Marvel
- Gandalf: inspirado en El Señor de los Anillos
- Frodo: inspirado en El Señor de los Anillos
- Harry: inspirado en Harry Potter
- Rambo: inspirado en Rambo
- Bond: inspirado en James Bond
- Indiana: inspirado en Indiana Jones
- Django: inspirado en Django
- Joker: inspirado en Batman
- Maximus: inspirado en Gladiador
- Maverick: inspirado en Top Gun
- Forrest: inspirado en Forrest Gump
- Truman: inspirado en The Truman Show
- Vito: inspirado en El Padrino
- Kane: inspirado en El Ciudadano Kane
- Apollo: inspirado en Rocky
- Caesar: inspirado en El planeta de los simios
- Tarzán: inspirado en Tarzán
- Conan: inspirado en Conan el Bárbaro
- Dexter: inspirado en personajes de suspenso
- Marley: inspirado en Marley y yo
- Hachi: inspirado en Siempre a tu lado
- Tony: inspirado en Tony Montana
- Chaplin: inspirado en Charlie Chaplin
- Kubrick: inspirado en Stanley Kubrick
- Spielberg: inspirado en Steven Spielberg
- Nolan: inspirado en Christopher Nolan
- Tarantino: inspirado en Quentin Tarantino
- Burton: inspirado en Tim Burton
- Coppola: inspirado en Francis Ford Coppola
- Scorsese: inspirado en Martin Scorsese
- Brando: inspirado en Marlon Brando
- Pacino: inspirado en Al Pacino
- DiCaprio: inspirado en Leonardo DiCaprio
- Pitt: inspirado en Brad Pitt
- Cruise: inspirado en Tom Cruise
- Stallone: inspirado en Sylvester Stallone
- Bogart: inspirado en Humphrey Bogart
- Eastwood: inspirado en Clint Eastwood
- Keanu: inspirado en Keanu Reeves
- Phoenix: inspirado en Joaquin Phoenix
- Depp: inspirado en Johnny Depp
- Hanks: inspirado en Tom Hanks
- Darín: inspirado en Ricardo Darín
- Francella: inspirado en Guillermo Francella
- Peretti: inspirado en Diego Peretti
- Campanella: inspirado en Juan José Campanella
- Suar: inspirado en Adrián Suar
- Alterio: inspirado en Héctor Alterio
- Brandoni: inspirado en Luis Brandoni
- Grandinetti: inspirado en Darío Grandinetti
- Oscar: inspirado en Oscar Martínez
- Sandro: inspirado en Sandro
- Olmedo: inspirado en Alberto Olmedo
- Porcel: inspirado en Jorge Porcel
- Pinti: inspirado en Enrique Pinti
- Tato: inspirado en Tato Bores
- Juan: inspirado en Juan Moreira
- Isidoro: inspirado en Isidoro Cañones
- Patoruzú: inspirado en el clásico argentino
- Hijitus: inspirado en el personaje animado
- Larguirucho: inspirado en el dibujo argentino
- Clemente: inspirado en Caloi
- Manu: inspirado en Manuelita
- Corleone: inspirado en El Padrino
- Luke: inspirado en Star Wars
- Han: inspirado en Han Solo
- Obi: inspirado en Obi-Wan Kenobi
- Vader: inspirado en Darth Vader
- Shrek: inspirado en Shrek
- Sully: inspirado en Monsters Inc.
- Remy: inspirado en Ratatouille
- Nemo: inspirado en Buscando a Nemo
- Olaf: inspirado en Frozen
- Baloo: inspirado en El Libro de la Selva
- Dumbo: inspirado en Dumbo
- Pluto: inspirado en Disney
- Bolt: inspirado en Bolt
- Bruno: inspirado en Encanto
- Jack: inspirado en Titanic
- Logan: inspirado en Wolverine
- Bruce: inspirado en Bruce Wayne
- Clark: inspirado en Superman
- Peter: inspirado en Spider-Man
- Flash: inspirado en superhéroes
- Robin: inspirado en Batman
- Zorro: inspirado en El Zorro
- Spirit: inspirado en Spirit
- Benji: inspirado en Benji
- Alfie: inspirado en clásicos británicos
- Tango: inspirado en el cine porteño
- Minguito: inspirado en Juan Carlos Altavista
- Pepe: inspirado en Pepe Soriano