Los perros son incorporados en terapias contra la ansiedad y rehabilitaciones emocionales.

Acariciar perros no es solo un gesto de cariño espontáneo, sino que refleja rasgos profundos de la personalidad y necesidades emocionales, según la psicología. Esta interacción genera respuestas concretas en el cerebro y el cuerpo que explican por qué tantas personas buscan este contacto de forma frecuente.

Especialistas señalan que quienes tienden a acariciar perros, incluso desconocidos, suelen tener una mayor capacidad de empatía y una necesidad de conexión emocional inmediata. Los perros funcionan como un canal sencillo y directo para percibir emociones, ya que sus señales corporales y la ausencia de juicios hacen que la interacción sea simple y gratificante.

Desde el punto de vista biológico, acariciar un perro activa procesos fisiológicos que promueven el bienestar. Estudios muestran que este contacto físico ayuda a reducir la tensión, canalizar afecto y genera una sensación de compañía, funcionando como una herramienta clave para la regulación emocional.

Este hábito no implica necesariamente carencias afectivas. Más bien, es una forma accesible y directa de manejar las emociones. La psicología distingue dos perfiles: quienes acarician impulsivamente, con menor inhibición social y mayor apertura a nuevas experiencias; y quienes lo hacen de forma más reflexiva, buscando estímulos positivos y afecto.

Además, acariciar perros en espacios públicos suele tener un componente social importante, ya que facilita la interacción con desconocidos y rompe barreras sociales. Por eso, este comportamiento es más común en personas extrovertidas y con una actitud positiva hacia el vínculo social.

El contacto con perros activa procesos fisiológicos que promueven el bienestar.

La historia personal también influye. Quienes crecieron con mascotas o tuvieron experiencias positivas con animales presentan menos miedo y más confianza en estas interacciones. El cerebro asocia el contacto con perros a sensaciones agradables, fortaleciendo el hábito.

Este vínculo tiene incluso aplicaciones terapéuticas: perros son incorporados en tratamientos contra la ansiedad y en rehabilitaciones emocionales, ya que su presencia mejora el estado de ánimo y aporta beneficios psicológicos evidentes. Quienes acarician perros habitualmente pueden estar replicando, de forma inconsciente, esos efectos positivos.

En resumen, acariciar perros activa factores biológicos, emocionales y sociales que explican por qué resulta tan gratificante y frecuente. No es un gesto trivial, sino una conducta que conecta cuerpo y mente para generar bienestar.

Las personas extrovertidas y empáticas tienden a acariciar perros desconocidos con frecuencia.

Tener un perro mejora tu salud

Por otra parte, la ciencia también destaca que tener un perro puede mejorar la salud física y aumentar la longevidad. Estudios de la American Heart Association revelan que los dueños de perros suelen ser más activos, sufren menos estrés y mejoran su estado de ánimo, factores que contribuyen a una mejor calidad de vida.

Además, la presencia de perros fomenta la interacción social y ayuda a combatir la soledad, aspectos clave para el bienestar general. Por eso, no es casualidad que los perros sean la mascota preferida de los argentinos y que cada vez ocupen un lugar más importante en los hogares.