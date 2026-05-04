El arquitecto Csome, sobre los 245.000 USD que gastó Adorni: "Es como hacer la casa de nuevo"

El arquitecto y streamer Alejandro Csome, conocido como @bauhasaurus analizó en diálogo con El Destape Radio las refacciones por 245 mil dólares que habría invertido Manuel Adorni en su casa del country Indo Cuá según declaró este lunes su arquitecto. Los 245 mil dólares destinados a la refacción de una vivienda para el experto equivale prácticamente a una obra desde cero.

La volatilidad económica en Argentina impactó de lleno en el sector inmobiliario y de la construcción. Para Csome, es fundamental entender los parámetros del mercado actual antes de evaluar presupuestos millonarios. Según el especialista, "el metro cuadrado de obra nueva, desde terreno pelado, está entre 1.300 y 1.500 dólares terminada".

Bajo este esquema, el arquitecto puso el foco en la cifra de 245 mil dólares. "Es una refacción bastante importante, es casi hacer la casa de nuevo", sentenció. Si bien aclaró que para una vivienda de altísima gama el valor puede ser real, subrayó que se trataría de intervenciones profundas que excederían lo cosmético.

Sobre la información que trascendió este lunes y que indica que Adorni habría invertido parte de la plata en poner una cascada, Csome opinó: "Una cascada no es un pedido que se haga muy seguido; quizás se ve en una pileta de balneario".

Asimismo, el divulgador técnico se refirió a las normativas y la transparencia en el sector. "Hay una gran parte de evasión en la construcción", admitió, señalando además que en ciertos barrios privados los controles de obra suelen ser "más laxos", lo que permite desarrollos que no siempre cumplen con los estándares rigurosos de la obra pública o urbana.

Uno de los puntos que más preocupa a quienes buscan edificar es el encarecimiento de los procesos. Csome destacó que "el costo de la construcción y de la mano de obra pegó un salto muy grande" en el último periodo, lo que obliga a recalcular presupuestos de forma constante.

Por otro lado, al ser consultado sobre el cobro de servicios profesionales, no dudó en validar la importancia de la dirección de obra en proyectos de esta magnitud: "245 mil dólares es un buen honorario", dijo.