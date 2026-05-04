Australia y Japón firman acuerdos sobre energía y minerales críticos

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firman una declaración conjunta sobre Cooperación en Seguridad Económica, en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia

Australia y Japón acordaron el lunes intensificar su cooperación en materia de energía y minerales críticos, ‌con motivo de la ‌visita de tres días que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, realizó al país, durante la cual se reunió con su homólogo australiano, Anthony Albanese.

Tras firmar un acuerdo histórico en materia de defensa el mes pasado, ambos países acordaron reforzar las cadenas de suministro de energía, alimentos ​y minerales críticos.

"Australia ⁠y Japón están tomando medidas para proteger nuestras economías ‌de futuras crisis económicas y la incertidumbre", ⁠dijo Albanese en un comunicado.

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"Trabajando juntos, ⁠lograremos cadenas de suministro más seguras y resilientes que beneficiarán a las empresas y a los consumidores australianos y japoneses ⁠ahora y en el futuro".

Australia proporciona aproximadamente un ​tercio del suministro energético de Japón y ‌es el mayor mercado del ‌país para el gas natural licuado.

Ambos países han estado ⁠intentando reforzar el suministro energético a medida que la tensión en Oriente Medio estrangulan el comercio. Las empresas japonesas también han estado siguiendo de cerca la evolución del ​sector del ‌GNL australiano, desde el riesgo de huelgas en una importante instalación de gas hasta la creciente presión política para aumentar los impuestos sobre las exportaciones.

"Al igual que Japón, nos preocupan mucho las interrupciones ⁠en el suministro de combustibles líquidos y productos petrolíferos refinados", dijo Albanese el lunes.

Australia también tiene previsto proporcionar una ayuda de hasta 1.300 millones de dólares australianos (937 millones de dólares estadounidenses) a proyectos de minerales críticos en los que participe Japón, lo que crearía la posibilidad de suministrar a Japón recursos ‌como el galio, el níquel, el grafito, las tierras raras y la fluorita.

Takaichi llegó a Australia desde Vietnam, donde debatió sobre energía y minerales críticos e instó a los países del sudeste asiático a reforzar las cadenas de suministro ‌regionales.

El mes pasado, Japón firmó contratos por valor de 10.000 millones de dólares australianos (7.000 millones de dólares estadounidenses) para suministrar buques ‌de guerra a ⁠Australia, en la venta militar más importante de Tokio desde que se levantara la prohibición ​de este tipo de exportaciones en 2014.

(1 dólar estadounidense = 1,3877 dólares australianos)

Con información de Reuters