El plan de la oposición para que Adorni vuelva a Diputados a contar todo lo que no dijo

El paso de Manuel Adorni por Diputados, con una defensa que omitió las explicaciones concretas de gran parte de las acusaciones sobre sus irregularidades patrimoniales, dejó resonando en el aire la advertencia de la oposición de que estaba maquinando una interpelación con posible moción de censura para el jefe de Gabinete. Qué chances tienen los bloques enfrentados a la Casa Rosada de sentar en el recinto al cuestionado ministro coordinador.

"Este jefe de Gabinete ya no goza con la confianza de este Congreso y nosotros vamos a trabajar para poder tener las instancias necesarias que la Constitución plantea, que es una interpelación con posible moción de censura", había lanzado el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el informe de gestión de Adorni.

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Un integrante de la bancada peronista afirmó a El Destape que "no le consta" que haya charlas con otros bloques para avanzar en una interpelación del ministro coordinador. Sin embargo, otras voces que ocupan bancas en la Cámara Baja, afirman que el peronismo tiene un proyecto en gateras.

El peronismo forma parte de la oposición dura contra el Gobierno de "motosierra" y desregulación de Milei, al igual que el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). "Usted tendría que haber venido producto de una moción de censura", le espetó la diputada Myriam Bregman el miércoles pasado al jefe de Gabinete.

Los bloques del centro son los que pueden definir la mayoría simple que la oposición perdió con el último recambio legislativo. En Provincias Unidas tiene posturas divididas. Los diputados que responden al peronismo de Córdoba no tendrían tanto entusiasmo en una moción de censura.

Estos conviven con radicales disidentes o socialistas, como Esteban Paulón, que había presentado un proyecto para la interpelación, con moción de censura, en la última sesión especial de la Cámara Baja. En esa oportunidad, necesitaba dos tercios para que se trate sobre tablas.

La iniciativa obtuvo 122 votos a favor y 117 en contra, un número más accesible para un potencial emplazamiento de las comisiones, al que se puede acceder a través de la mitad más uno (128).

Fuentes de consulta habitual de El Destape dan cuenta de conversaciones cruzadas para un potencial pedido de sesión, motorizado por la oposición, que incluiría temas varios, entre ellos, los emplazamientos a las comisiones para citar a Adorni. Dado que esto requiere un extenso camino legislativo, es posible que haya algún acompañamiento de quienes se encuentran muteados.

Siguiendo la recorrida por el hemiciclo, fuentes de la Coalición Cívica desconocen si el bloque, disconforme con la falta de explicaciones por la estafa $Libra, toma parte en conversaciones sobre una potencial moción de censura al jefe de Gabinete. Resta saber qué piensa el binomio de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que integran Encuentro Federal. Por lo pronto, el miércoles se ausentaron de la exposición de Adorni. "Convertir la Cámara en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas", se quejó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

"Fue muy sólida la exposición. Estuvo muy bien armada la parte de gestión y la parte personal", había opinado una voz de peso en el universo oficialista, que se hizo presente, siguiendo a Milei, a bancar al cuestionado ministro coordinador. Quienes también parecieron satisfechos con las explicaciones de Adorni fueron el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Los amarillos no emitieron sonido durante la exposición del jefe de Gabinete, mientras que solo un boina blanca, Diógenes González, le hizo una pregunta sobre obras públicas inconclusas en Corrientes.

La "motosierra" en infraestructura es motivo de fastidio entre los legisladores que responden a gobernadores provinciales. Los diputados de Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal (Salta y Misiones) e Independencia (Tucumán) apuntaron por la desfinanciación en obra pública, al igual que otras formas de desfinanciación del Estado, la caída del empleo y la decisión del Ejecutivo de no cumplir leyes, como la del Financiamiento Universitario.

Hay quienes especulan que un potencial procesamiento de Adorni podría torcer la voluntad de algunos legisladores, por ejemplo, de los diputados que responden a los gobernadores del norte, que pusieron a sus legisladores al servicio de la Casa Rosada.

Qué pasará la semana que viene en el Congreso

El oficialismo planifica una sesión para el miércoles para darle media sanción en Diputados al proyecto de ley de Hojarasca, que a criterio de su autor, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, elimina leyes "obsoletas". El texto tuvo que tener modificaciones para obtener el apoyo de los aliados y obtener dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Al margen del intento de impulsar el proyecto de ley de Hojarasca, el Congreso tendrá una agenda que se reduce a unas escasas reuniones de comisión. El miércoles 6 habrá una nueva audiencia pública de la comisión de Acuerdos del Senado.

El viernes, el senador Justicialista Eduardo "Wado" De Pedro impulsará un encuentro en el que se le entregará un diploma de honor a Pablo Grillo, fotoperiodista que estuvo en terapia intensiva por el impacto del cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, durante la represión a una protesta de jubilados el 12 de marzo de 2025. A cargo de la represión de las fuerzas de seguridad, estuvo la hoy jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.