Despues del paso de Adorni, LLA empuja la ley Hojarasca para tratarla en Diputados

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, diera su informe de gestión ante Diputados, con una puesta en escena que incluyó la presencia del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA) ya tiene en carpeta el proyecto con el que buscará reactivar la labor legislativa en la Cámara baja.

Fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape confirmaron que el oficialismo de Diputados buscará pedir una sesión para tratar el proyecto de ley de Hojarasca, aunque todavía no precisaron en qué fecha se convocará al recinto.

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El proyecto de ley de Hojarasca, cuyo principal sponsor es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, fue dictaminado la semana pasada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto que Sturzennegger militó casi en soledad en la Casa Rosada, propone la eliminación de leyes que, a criterio del ex ministro de la Alianza, son "obsoletas". Entre estas se incluyen desde la derogación de la norma que establece el "padrinazgo presidencial" y el carnet de mochilero, hasta la que estipula que que los automóviles oficiales que se compren deban ser de industria nacional o la ley de Bienes Culturales, |que establece un tope del 30% de las acciones de un medio de comunicación pueda estar en manos extranjeras.

Para obtener dictamen, el oficialismo tuvo que ceder a cambios solicitados por bloques aliados. Entre los puntos que se eliminaron, se encuentran los que derogaban las leyes que establecían el financiamiento estatal de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y del Círculo de Legisladores de la Nación, las credenciales de libre estacionamiento para legisladores y facilidades crediticias para cooperativas a traves del Banco Nación.

Al márgen de lo que Sturzenegger considere obsoleto, los diputados de Unión por la Patria advirtieron en el plenario de comisiones que la ley de Hojarasca puede ser un "Caballo de Troya para que se nos metan los intereses que están esperando hacerse de bienes, de recursos y servicios estratégicos que tiene Argentina".

En ese marco, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, explicó que la derogación de la ley de Bienes Culturales, promulgada post crisis del 2001 para salvaguardar el valor de acciones de medios de comunicación como Clarín, hoy puede "estar poniendo en riesgo poner en riesgo la situación de ARSAT, que quisieron poner sujeta a privatización con la ley Bases, y hay una puja de varios países que quisieran quedarse con el desarrollo satelital argentino".

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla alertó que sobre artículo que deroga la ley 22.963, que establece que para poner la imagen de un mapa para fines comerciales tiene que contar con una autorización del Instituto Geográfico Nacional, ya que se da con Milei , "que es admirador de (Margaret) Thatcher" en la Presidencia, y con un gobierno que usó imagenes cartográficas en iniciativas oficiales "que dicen que las Islas Malvinas son británicas".