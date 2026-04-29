Con Milei como barrabrava, Adorni expuso en Diputados sin decir nada sobre $Libra ni sus viajes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue a Diputados a dar su primer informe de gestión, con Javier Milei llevando a su gabinete y a la militancia de respaldo. El ministro coordinador omitió dar precisiones sobre la saga de denuncias en su contra, de la presunta no declaración de viajes oficiales e irregularidades contratos del Estado con productoras y patrimoniales, como tampoco por la estafa $Libra. La oposición le avisó que buscará una moción de censura para su remoción.

Qué dijo Adorni en el Congreso

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"Les ruego, señores de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución nacional, no requieran que ningún miembro del Ejecutivo se arrogue el conocimiento de causas ni trámite. Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas", dijo Adorni en una de las primeras respuestas a las preguntas de Diputados. Fue la linea argumental del ministro coordinaador para responder a las denuncias que lo jaquean a él y al Gobierno nacional.

Para Adorni, los miembros de esta Cámara "quieren asemejar el gasto privado con el gasto público" y a las actividades de su "vida privada con actos de gobierno". Esto, en alusión a los viajes a Punta del Este, Aruba y a Bariloche, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados.

"Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que unicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo"

Sobre las denuncias de presuntas irregularidades en su patrimonio, el Jefe de Gabinete insistió que "aún no venció el plazo para la presentación" de su "última "Declaración Jurada", por lo que "será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral".

"Los bienes que componen el patrimonio de mi grupo familiar se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado y así lo hizo ante la primera solicitud", remarcó.

Sobre criptoestafa que promocionó Milei, Adorni se amparó en la repuesta dada al Congreso por su antecesor, Guillermo Francos. "No hubo ningún acto de gobierno con el proyecto VivalaLibertad ni la moneda $Libra".

Adorni tuvo que recurrir a un cuarto intermedio para responder cada pregunta. Las respuestas se redactaban por un grupo de personas ubicadas en el Salón Delia Parodi. Pese a esto, el Jefe de Gabinete buscó recuperar el estilo confrontativo con el que sobraba a los periodistas de Casa Rosada en sus tiempos de vocero presidencial.

"Estoy acá dando la cara", bramó cuando la oposición le insisitió en por qué no renunciaba. "No cometí ningún delito y voy a probarlo ante la justicia", había dicho en su discurso, que duró más de una hora.

En esa linea, buscó confrontar con el peronismo, y señaló que "funcionarios anteriores cuentan con condena firme y quiere simular una igualdad de condiciones". En su cierre, Adorni afirmó que "el éxito de este gobierno significará sacarlos del partido para siempre",

Cuando respondió las respuestas de Unión por la Patria, "es poco caritativo con el resto de los argentinos que los responsables de que el país no crezca ni genere empleo genuino desde 2011 hablen y hagan exigencias como si hubiesen entregado la economía de Suiza".

Si bien afirmó que Milei fue el presidente que "bajó" el índice de precios, reconoció que el último dato inflación de marzo "fue malo" y que no les gustó. También responsabilizó a la oposición de redactar leyes a mitad del año pasado con intención de "romper el déficit fiscal".

El ultimátum de la oposición a Adorni

"Este jefe de Gabinete ya no goza con la confianza de este Congreso y nosotros vamos a trabajar para poder tener las instancias necesarias que la Constitución plantea, que es una interpelación con posible moción de censura", lanzó el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El santafesino recordó que desde la creación de la figura del jefe de Gabinete "nunca tuvo que venir un presidente a defender a uno" y le observó que "es rarisimo" tener un ministro de coordinador "con tan poco background propio" ya que "si no le hubieron traido las cositas para leer, no hubiera podido responder a ninguna de las preguntas".

"Usted es un cadáver político, porque no pudo explicar su crecimiento patrimonial", le espetó el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Néstor Pitrola a Adorni. Su compañera de banca Myriam Bregman "usted tendría que haber venido producto de una moción de censura, porque mientras se creía gracioso, diciendo que se deslomaba en Nueva York, la gente le decía Aloe Vera, porque cada día le encontraban una nueva propiedad".

La oposición no fue enfocada por la televisación oficial de la Cámara hasta que comenzaron las preguntas a Adorni. El peronismo aplaudió irónicamente cuando Adorni destacó como un "éxito" la Argentina Week en Nueva York.

Cuando el Jefe de Gabinete dijo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estaba haciendo una política "revolucionaria" en materia de asistencia social y destacó que no había más "gerentes de la pobreza", el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois volvió a hacer el gesto de la película "Los Juegos del Hambre".

El diputado de la Coalición Cívica y ex titular de la comisión investigadora $Libra, Maximiliano Ferraro, le insistió en que responda sobre la criptoestafa promovida por el Presidente. Varios bloques de la oposición le preguntaron la ley de emergencia en discapacidad, la situación del PAMI y la desinversión en obra pública, entre otros puntos.

"Financian el turismo político por encima de la educación", se quejó la diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta, que señaló que el Gobierno no cumple con la ley de financiamiento universitario.

"Me hubiese gustado algún anuncio de política económica", se lamentó en el salón de Pasos Perdidos un integrante del lote de bloques aliados. Una voz del peronismo fue más tajante: "Fue un fraude".

En la previa, se especulaba con una intención de LLA de que la sesión termine en un escándalo que justifique que Adorni imite a su antecesor Francos, que se retiró del Senado cuando le dijeron mentiroso. "Nosotros buscamos no entrar", comentaba en horas de la tarde un integrante de la bancada peronista.

Adorni en el Congreso: la previa y las tribunas

Adorni llegó a las 10.45 y se apostó en el despacho de Martín Menem. Allí, fue saludado por todo el gabinete y Milei. Se sacaron una foto todos juntos, incluyendo al asesor presidencial Santiago Caputo.

En el informe de gestión, el hombre del cigarrrillo apagado se ubicó en un palco, detrás del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, casi oculto detrás de una cortina. Pese a la presencia de Caputo, no hubo presencia visible de miembros de Las Fuerzas del Cielo.

En cambio, los palcos estuvieron ocupados por dirigentes del karinismo, como la legisladora porteña Pilar Ramírez y el senador bonaerense Carlos Curestis. También estuvo Diego Valenzuela, que mantuvo meses atrás un cortocircuito con la gran hermana del oficialismo por su fallido desembarco en la Agencia Nacional de Migración.

Adorni tuvo palabras de elogios para todos los ministros, para que la tribuna mileista los aplauda. Estos también aplaudieron cuando el jefe de Gabinete mencionó que la ex presidenta Cristina Kircher está presa.

Cuando el funcionario destacó que "no hay más piquetes", en un ensalzamiento a la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, definió a este hecho como "un legado de la doctora (Patricia) Bullrich que tiene que continuar". La hoy jefa de la bancada de senadores de LLA no pareció muy entusiasmada, ya que dedicó un lento aplauso. Una muestra de la tensión entre la ministra y su antecesora.

Al igual que Milei, los miembros del gabinete y la mayor parte de la militancia se retiró cuando se fue el Presidente. "Fue muy sólida la exposición. Estuvo muy bien armada la parte de gestión y la parte personal", opinó una voz de peso en el universo oficialista.

Qué hizo Milei en el Congreso

Milei compartió un palco con Karina Milei, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía) y el canciller Pablo Quirno. Desde allí celebró los elogios que recibió de sus propios diputados, ministros y militantes.

"Cómplice del genocidio", le espetó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman a Milei, aliado de las incursiones bélicas de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. "Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos", le espetó el Presidente.

.El jefe de Estado no solo se trenzó con la izquierda en el Congreso. Tanto en su llegada al palco como en su salida, Milei atacó a los periodistas que cubrieron la sesión. “Corruptos son ustedes”, les espetó a los trabajadores de prensa. Estos, luego, le exigieron que abra la sala de periodistas de Casa Rosada, que clausuró bajo el argumento de un supuesto "espionaje".