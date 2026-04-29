Propiedades múltiples, viajes por el mundo y Caso Libra: qué respondió Adorni al Congreso

El jefe de Gabinete Manuel Adorni evitó responder acerca de sus múltiples propiedades y el Caso Libra en el “Informe de gestión” que el Poder Ejecutivo le envió a la Cámara de Diputados. En tanto que respondió que el viaje de su esposa a Nueva York fue una invitación de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas y responde a más de 2000 preguntas.

.La preguntas y la respuesta de Adorni vinculadas a sus múltilples propiedades

PREGUNTA N° 1780 Transparencia, Patrimonio y Ética Pública Sobre la Ley de ética publica en relacion al Jefe de Gabinete: Ante las recientes discrepancias públicas sobre su declaración jurada: Respecto a su patrimonio, ¿puede detallar la evolución de sus propiedades, dinero en efectivo y bancarizado, en pesos y moneda extranjera, tanto suya como de su cónyuge desde que ingresó a la función pública? ¿Existieron acompañantes en sus viajes cuyos roles no estuvieran formalmente ni debidamente justificados dentro de la estructura del Estado? De ser así, detalle cuál es la erogación que generó al Estado Nacional en virtud de alojamiento y movilidad.

RESPUESTA El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública en https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimonialesintegrales-caracter-publico. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. La información requerida respecto de las erogaciones del Estado Nacional en vuelos de Comitiva Oficial es evacuada en la Pregunta N° 1997.

La Pregunta por el Caso Libra y la evasión de Adorni

PREGUNTA N° 3 $LIBRA Y OTROS VINCULADOS CON MAURICIO NOVELLI Comunicaciones previas y posteriores a la promoción de $LIBRA Informe si el Presidente de la Nación, la Secretaria General de la Presidencia, el asesor Santiago Caputo y/o cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional mantuvieron comunicaciones telefónicas, por mensajería instantánea o por cualquier otro medio con Mauricio Novelli y/o personas vinculadas al proyecto $LIBRA durante los días 14 y 15 de febrero de 2025. En su caso, indique objeto, oportunidad, participantes y si dichas comunicaciones estuvieron vinculadas a la publicación realizada por el Presidente en la red social X, su posterior eliminación o la gestión institucional y comunicacional posterior al colapso del criptoactivo. Carta de intención, convenios o acuerdos con Hayden Mark Davis Informe si existió, circuló, fue considerado o llegó a suscribirse algún borrador, carta de intención, memorando, convenio o acuerdo —formal o informal— entre el Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios del Gobierno Nacional y/o el Presidente de la Nación con Hayden Mark Davis y/o Mauricio Novelli, o empresas o personas vinculadas a estos, en materia de blockchain, inteligencia artificial o activos digitales. En caso afirmativo, remita copia e indique quiénes intervinieron en su redacción, análisis, negociación o eventual firma. Eventual esquema de pagos o contraprestaciones relacionadas con $LIBRA Informe si el Poder Ejecutivo Nacional tomó conocimiento de la existencia de memorandos, borradores, mensajes, propuestas o cualquier otra documentación en la que se aludiera a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos vinculados a reuniones, gestiones, asesorías o promociones relacionadas con el proyecto $LIBRA o con sus organizadores. En caso afirmativo, detalle qué conocimiento tuvo el Gobierno, qué medidas adoptó y si dio intervención a organismos de control o a la justicia. Pagos o beneficios recibidos por funcionarios Informe si el Presidente de la Nación, la Secretaria General de la Presidencia, asesores presidenciales o cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional recibió pagos, beneficios, servicios, regalos, honorarios, donaciones o contraprestaciones de cualquier naturaleza por parte de Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis, Tech Forum, Tech Forum Argentina, N&W, Kelsier Ventures, KIP Protocol, CUBE Exchange o personas y firmas vinculadas al proyecto $LIBRA, entre 2021 y la actualidad. En caso afirmativo, detalle montos, fechas, conceptos, modalidad y beneficiarios. Acuerdos con CUBE, Kelsier Ventures o KIP Protocol Informe si, como resultado de reuniones o comunicaciones mantenidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con representantes de CUBE Exchange, Kelsier Ventures, KIP Protocol o personas vinculadas a dichas firmas, se alcanzó algún acuerdo, compromiso, entendimiento, carta de intención o esquema de colaboración con el Estado Nacional o con funcionarios a título personal. En caso afirmativo, remita la documentación correspondiente. Medidas adoptadas para evitar hechos similares a $LIBRA Informe qué medidas institucionales, normativas, administrativas o de control adoptó el Poder Ejecutivo Nacional luego del episodio $LIBRA a fin de prevenir conflictos de interés, uso indebido de la investidura presidencial, promoción de activos riesgosos o eventuales maniobras de captación pública irregular.

RESPUESTA Como consideración preliminar de carácter general, La Jefatura de Gabinete de Ministros informa que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso, radicada bajo la Causa n° 574/2025 y acumuladas, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8, con intervención de la Fiscalía Federal N° 3 (la cual tramitó previamente ante su homólogo N° 1). Ello implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas. Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados.

El viaje a Nueva York con su esposa

PREGUNTA N° 604 INTEGRACIÓN DE LA COMITIVA OFICIAL AL EVENTO “ARGENTINA WEEK”, EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK Respecto de la integración de la comitiva oficial que acompañó al Sr. Presidente de la Nación en su reciente viaje a los Estados Unidos de América, en ocasión de las actividades vinculadas a la denominada “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, sírvase informar, remitiendo toda la documentación relativa y registros administrativos correspondientes: ¿Podría enviar copia del manifiesto de vuelo correspondiente al traslado contratado por el Gobierno Nacional para el viaje de funcionarios y miembros de la delegación oficial al evento mencionado? ¿Integró la comitiva oficial o participó del traslado mencionado la Sra. Bettina Angeletti? En caso afirmativo, ¿bajo qué carácter o rol fue incluida en la delegación o en el traslado oficial? ¿Quién afrontó los costos derivados de su traslado? ¿Fueron cubiertos con fondos públicos o fueron sufragados por la propia interesada? ¿Integró la comitiva oficial o participó del traslado mencionado la Sra. Bettina Angeletti? En caso afirmativo, ¿bajo qué carácter o rol fue incluida en la delegación o en el traslado oficial? ¿Quién afrontó los costos derivados de su traslado? ¿Fueron cubiertos con fondos públicos o fueron sufragados por la propia interesada? En caso de haber participado en alguna instancia vinculada a la agenda oficial, ¿se evaluó la eventual existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses derivados de su vínculo personal con el Jefe de Gabinete de Ministros? I¿Podría especificar el presupuesto total del viaje al evento mencionado, detallando gastos de traslado, pasajes aéreos, alojamiento, hoteles utilizados por la delegación y roaming correspondiente?

RESPUESTA La comitiva oficial del Presidente de la Nación correspondiente al vuelo del 6 de marzo de 2026, con destino a las ciudades de Miami y Nueva York, fue aprobada conforme a lo establecido en el Decreto 713/16. Se puso a disposición toda la rendición de viajes de comitivas oficiales Presidenciales y ahí se detallan todos los gastos, agenda e itinerarios correspondientes. No existió ninguna irregularidad ni incumplimiento de la normativa vigente. La comitiva oficial estuvo integrada únicamente por el Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Secretaria General de la Presidencia y el Jefe de Gabinete. Tal como consta en la documentación respaldatoria, no todos los pasajeros del vuelo formaban parte de la Comitiva Oficial. Como ha manifestado el Jefe de Gabinete públicamente, su esposa viajó como invitada de la Presidencia de la Nación junto a los integrantes de la Comitiva Oficial y de Apoyo. Es incorrecto afirmar, que su presencia implicó un incumplimiento a la normativa vigente. La invitación no se encuentra alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026, porque se trató de un vuelo presidencial. Su participación en el vuelo no generó gasto alguno para el Estado Nacional y tal es la interpretación de la Fiscal interviniente en la denuncia.