Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados dieron dictamen al proyecto de ley de Hojarasca. La Libertad Avanza (LLA) logró enviar al recinto el texto redactado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, pero todavía no está elevado el pedido de sesión ordinaria.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con 35 firmas, de las cuales 19 son de Asuntos Constitucionales y 16 de Legislación General. El proyecto que Sturzennegger militó casi en soledad en la Casa Rosada, propone la eliminación de leyes que, a criterio del ex ministro de la Alianza, son "obsoletas". Unión por la Patria anunció que presentó un dictamen de minoría.

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El plenario de las comisiones tuvo la exposición del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Maximiliano Fariña. El primero afirmó que la intención es tener un "ordenamiento normativo" ya que en el ámbito legislativo hay "un severo problema de inflación legislativa".

La diputada de LLA Silvana Guidice, a su turno, respondió a los cuesionamientos de la oposición por no convocar a sectores que puedan ser damnificados por el proyecto."No hay ninguna afectación ni al arte, ni a la cultura, ni a la libertad de expresión, ni a los medios de comunicación ni a ninguna de las cosas que le hacen decir a una ley que no lo dice. Esta es una ley que viene a derogar normas en desuso, que no se cumplieron, que quedaron en la obsolecencia tecnológica. Y el desarrollo de un país no se consigue con leyes de 1920", sentenció.

Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió no dejar que "la ley de Hojarasca sea una ley Caballo de Troya para que se nos metan los intereses que están esperando hacerse de bienes, de recursos y servicios estratégicos que tiene Argentina".

Previamente, Martínez había explicado que la derogación de la ley de Bienes Culturales, promulgada post crisis del 2001 para salvaguardar el valor de acciones de medios de comunicación como Clarín, hoy puede "estar poniendo en riesgo poner en riesgo la situación de ARSAT, que quisieron poner sujeta a privatización con la ley Bases, y hay una puja de varios países que quisieran quedarse con el desarrollo satelital argentino".

También apuntó contra el autor de la norma. "Struzenegger lo negó De la Rúa después de que lo dejó con el quilómbo del Blindaje y el Megacanje, lo negó a Macri después que lo dejó con la deuda y lo va a negar a Milei, porque está en su naturaleza, como el escorpión y la rana. Es un garca Sturzenegger, los va a negar a ustedes, y el se va a salvar, como cada vez que participa y hace añicos el Estado argentino", lanzó, dirigiendose a los legisladores de LLA

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Diego Juliano cuestionó la supuesta derogación de leyes obsoletas que el oficialismo sostiene para respaldar el proyecto de ley y señaló que "dejaron la ley vigente la ley de ENTEL" y "de la ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas)", dos empresas del Estado que en los noventa fueron, privatizada, en el caso de la primera, y disuelta, en el caso de la segunda.

"La verdad es que viendo esta discusión entiendo por qué necesitan diputados que se pongan un termo en la cabeza y digan que van a aprobar lo que le manden", lanzó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman, apuntandole al oficialismo, y anunciando el rechazo al texto.

"Esta ley está lejos de tener una implicancia menor o de regular la actividad de los mochileros en Argentina", afirmó la legisladora de la izquierda, que afirmó que la Hojarasca ataca las cooperativas, la salud y la cultura. Su compañera de bancada Romina Del Pla cuestionó la derogación de la ley 22.963, (que señala que para poner la imagen de un mapa para fines comerciales tiene que contar con una autorización del Instituto Geográfico Nacional), que fue puesto por el oficialismo como ejemplo de una ley "superada por otras".

"Un gobierno como el de (Javier) Milei, que es admirador de (Margaret) Thatcher; ya ha usado mapas, incluso en acciones oficiales, que dicen que las Islas Malvinas son británicas. No es un destalle menor. Esto es algo muy serio", señaló.