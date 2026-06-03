"Checo" Pérez, antiguo ganador en Mónaco, cree que Cadillac tiene una oportunidad

Imagen de archivo del piloto mexicano de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez, antes del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

Sergio "Checo" Pérez ​espera poder echar la vista atrás al final de la temporada de Fórmula Uno y ver puntos en el marcador del recién llegado Cadillac.

Aunque eso pueda parecer poco probable ‌a juzgar por su rendimiento actual tras ‌cinco carreras, ya que el equipo respaldado por General Motors aún no ha logrado clasificarse por encima del puesto 18 en un gran premio regular y su mejor resultado ha sido un decimotercero, el experimentado mexicano se mantiene optimista.

También cree que el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana, la carrera más lenta del calendario, podría ser una oportunidad.

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"Puede ser una de nuestras mejores oportunidades hasta ahora, pero tenemos que ver cómo nos comportamos a bajas velocidades", declaró "Checo" a Reuters ​antes de la primera carrera ⁠de Cadillac en Europa. Pérez ganó en Mónaco con Red Bull en 2022 y quedó tercero ‌con Force India en 2016 tras salir séptimo en la parrilla.

"Creo que si ⁠somos capaces de ser competitivos a bajas velocidades, Mónaco ⁠puede ser un circuito que nos dé algo", agregó.

Cadillac cuenta con una gran experiencia en sus filas, tras haber fichado a profesionales de otros equipos, y Mónaco es una carrera en la que pueden ⁠darse sorpresas pese a su reputación de carrera procesional y del riesgo de accidentes ​en las calles cercadas con vallas metálicas.

Es un circuito en el que ‌adelantar es complicado y un auto más lento ‌puede mantener atrás a los más rápidos, dependiendo de la posición en la parrilla.

En 1996, ⁠Olivier Panis ganó para Ligier desde la 14ª posición de la parrilla en una carrera bajo la lluvia en la que solo tres bólidos cruzaron la línea de meta. El tercer clasificado, Johnny Herbert, había salido en el puesto 13, mientras que Michael Schumacher, de Ferrari, partía desde la ​pole y se ‌estrelló contra el muro en Mirabeau en la primera vuelta.

"Nunca sabes cuándo te van a llegar las oportunidades", dijo Pérez. "Solo tienes que asegurarte de dar el 1000% cada domingo y ver qué pasa. Nunca se sabe cuál será la carrera decisiva".

En Canadá, el mes pasado, Pérez terminó la carrera sprint del sábado en undécima posición, pero fue ⁠relegado al decimocuarto puesto tras recibir una penalización por sacar de la pista a Liam Lawson. Aun así, fue un buen resultado. El mexicano, con un motor Ferrari, terminó por delante de un Audi, los dos Aston Martin, un Haas, un Williams, un Alpine y un Red Bull.

Pérez, cuyo compañero de equipo Valtteri Bottas ganó 10 carreras con Mercedes y quedó tercero en Mónaco en 2019, se perdió la temporada pasada tras quedarse sin asiento en Red Bull, pero el piloto de 36 años ha regresado con mucha motivación ‌y ganas.

"Ha sido muy gratificante", dijo sobre su trayectoria hasta ahora. "En primer lugar, el proyecto, el reto y el hecho de volver a mi nivel han sido extremadamente motivadores".

"La razón principal por la que quería volver es simplemente darme cuenta de que soy uno de los mejores en este deporte, ya sabes, y siento que ya me lo he demostrado a mí mismo en estas dos carreras. Así que ‌estoy contento con eso, con haber vuelto", comentó.

Pérez quería ver avances rápidos en todas las áreas, desde las rutinas de parada en boxes hasta la estrategia y los desarrollos aerodinámicos. "Creo que ahora el equipo está más ‌al día en todas ⁠las áreas, en todos los departamentos, lo que está ayudando mucho a evolucionar y a que todo encaje más rápido para todos", indicó.

"No nos falta presupuesto en ​absoluto. Y, al mismo tiempo, cuando te dan oportunidades, esperan resultados rápidamente. Así que en el equipo sabemos que tenemos que dar resultados pronto y que tenemos que lograr más progresos lo antes posible", agregó. "Pero, al mismo tiempo, al ser un equipo nuevo, simplemente lleva tiempo".

(Editado en español por Carlos Serrano)