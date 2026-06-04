Mariana Brey dijo una barbaridad y la ubicaron en vivo.

Mariana Brey y Romina Scalora protagonizaron un intenso intercambio durante una emisión de Bondi Live, después de que Brey dijera una repudiable frase sobre la movilización por el Ni Una Menos. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

La discusión comenzó cuando Scalora cuestionó a quienes critican con más dureza a las feministas que a los femicidas. "Si a vos te enoja más eso que un tipo que descuartiza una nena de 14 años, tenés un problema, porque estás empatizando con un asesino", sostuvo.

"Creo que a veces pasa que las feministas creen que representan a las mujeres y muchas mujeres no nos sentimos representadas por esas feministas que lo que hacen es política", contestó Brey

En ese contexto, Scalora le preguntó si estaba de acuerdo con la marcha del Ni Una Menos, a lo que Brey dijo que sí pero que igual no iría. "Lo que digo es que el feminismo, muchas veces, o ciertas representantes del feminismo que se clavan la bandera creyendo que son las únicas, esas feministas a mí no me representan", señaló.

Mariana Brey dijo una barbaridad y la ubicaron en vivo.

La pregunta que desató la bronca

El punto de mayor tensión llegó cuando Brey puso en duda la efectividad de las movilizaciones. "Tampoco entiendo qué resuelve la marcha", expresó. Scalora respondió enumerando algunos de los avances impulsados por la presión social y la organización del movimiento de mujeres, entre ellos la instalación de la figura del femicidio en el debate público y en la legislación. Sin embargo, Brey insistió con una pregunta que generó sorpresa en el estudio: "¿Qué cambió?". Ante eso, Scalora se resignó e insistió: "¿Te parece que no cambió?".