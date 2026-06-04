Por qué Maradona le dijo a José Sanfilippo "lástima a nadie, maestro": el detrás de la histórica frase

José "el Nene" Sanfilippo murió este jueves 4 de junio de 2026 a sus 91 años. El goleador de San Lorenzo, que supo marcar la historia del Ciclón, también vistió los colores albicelestes de la Selección Argentina y protagonizó una guerra de egos con el legendario Diego Armando Maradona. El 10 le regalaría una de sus frases más recordadas: "Lástima a nadie, maestro".

"Lástima a nadie": el detrás de una de las frases más recordadas de Maradona

En febrero de 2001, Fernando Niembro convocó a su programa El Equipo de Primera, que se transmitía por América TV, a Oscar Ruggeri, Héctor "Bambino" Veira y Sanfilippo. Los tres referentes del equipo de Boedo se reunieron para opinar de un partido en el que Racing había ganado a San Lorenzo 2-0. Sin embargo, para analizar el post partido se sumó Maradona.

Mientras hablaban del exfutbolista de Racing, Maximiliano "Chanchi" Estévez, el astro del fútbol acusó al "Nene" de "piedra". Sanfilippo le respondió: "Yo seré piedra, pero vos no tenés vergüenza" y mirando al "Bambino" apuntó: "Yo a él le tengo lástima".

En medio de la discusión, Diego levantó la mano para pedir la palabra y lanzó una de sus icónicas frases: "Lástima, creo que no se le tiene a nadie, maestro... Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo, tenéle bronca. Pero lástima, a nadie". El público del estudio estalló en aplausos.

Cómo fue la tirante relación entre Maradona y Sanfippo

Sanfilippo fue parte de la Selección Argentina, jugó en dos mundiales y ganó una Copa América. Su mala relación con Maradona comenzó cuando durante una entrevista pusó en duda el segundo gol de Diez en el triunfo 2-1 ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México del '86.

El goleador de San Lorenzo aseguró que el Gol del Siglo no lo había hecho Diego: “El segundo gol de Maradona frente a los británicos fue en contra. El último toque no es de él, fue de un inglés”, consideró en referencia a Terry Butcher, quien intentó tirar al Diez antes de que realizara el gol. Incluso, el Nene llegó a decir: “Si hubiese sido compañero de él en el ‘86, lo voy a buscar y lo c... a trompadas”.

José Sanfilippo retiró sus críticas a Maradona cuando el Diez falleció

Sanfilippo, que hizo su camino también por Boca Junior y Banfield, se había comparado con Maradona y se había definido mejor que él. “Diego sabe que yo soy el más grande. Yo sabía cabecear, le pegaba con las dos piernas y me brindaba para el equipo siempre. Yo soy el único que siempre dijo la verdad”.

Las constantes críticas de Nene a Pelusa se mantuvieron hasta que Maradona falleció, cuando trató de ponerlas a un lado y lo halagó: "Si bien hemos tenido muchas diferencias, reconozco que fue un jugador extraterrestre. Su maldito flagelo lo perjudicó enormemente, porque hubiese sido más brillante”.