Todas las listas de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales

La Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026 y ya tiene su lista oficial de 26 jugadores, luego del anuncio del entrenador Lionel Scaloni. A lo largo de los años, en cada Copa del Mundo, la "Albiceleste" presentó sus nóminas definitivas repletas de cracks en cada zona de la cancha. Por lo tanto, vale la pena repasar cada convocatoria y quiénes fueron sus representantes en todos los certámenes.
Argentina debutó en el Mundial de 1930 en Uruguay y su última participación fue en Qatar 2022, donde terminó con la consagración. Entre ambas, solamente estuvo ausente en cuatro ediciones de las 22 totales: Francia 1938, Brasil 1950, Suiza 1954 y México 1970. Durante la década de 1940 no hubo torneos por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
La lista de la Selección Argentina en todos los Mundiales de la historia
Uruguay 1930 (DTs: Francisco Olázar y Juan José Tramutola) - Subcampeón
Arqueros:
- Ángel Bossio (Talleres de Remedios de Escalada)
- Juan Botasso (Argentino de Quilmes)
Defensores:
- Ernesto Belis (Defensores de Belgrano)
- Alberto Cuello (Tigre)
- José Della Torre (Racing Club)
- Juan Evaristo (Sportivo Palermo)
- Fernando Paternoster (Racing Club)
Mediocampistas:
- Rodolfo Orlandini (Estudiantil Porteño)
- Edmundo Piaggio (Lanús)
- Luis Monti (San Lorenzo)
- Ramón Muttis (Boca Juniors)
- Pedro Arico Suárez (Boca Juniors)
Delanteros:
- Roberto Cherro (Boca Juniors)
- Attilio Demaría (Estudiantil Porteño)
- Manuel "Nolo" Ferreira (Estudiantes de La Plata) - Capitán
- Carlos Peucelle (Sportivo Buenos Aires)
- Natalio Perinetti (Racing Club)
- Alejandro Scopelli (Estudiantes de La Plata)
- Carlos Spadaro (Lanús)
- Guillermo Stábile (Huracán)
- Francisco Varallo (Gimnasia y Esgrima La Plata)
- Adolfo Zumelzú (Estudiantil Porteño)
Italia 1934 (DT: Felipe Pascucci) - Octavos de final
Arqueros:
- Héctor Freschi (Sarmiento de Chaco)
- Ángel Grippa (Sportivo Alsina)
Defensores:
- Ernesto Albarracín (Sportivo Buenos Aires)
- Ramón Belis (Defensores de Belgrano)
- Enrique Chimento (Barracas Central)
- Juan Pedevilla (Estudiantil Porteño)
Mediocampistas:
- Ernesto Antonio Blanco (Sportivo Buenos Aires)
- Arcadio López (Sportivo Buenos Aires)
- Alfonso Lorenzo (Barracas Central)
- José Nehin (Sportivo Desamparados)
- Constantino Urbieta Sosa (Excursionistas)
Delanteros:
- Alfredo Devincenzi (Estudiantil Porteño)
- Roberto Irañeta (Gimnasia y Esgrima de Mendoza)
- Luis Izzeta (Defensores de Belgrano)
- Francisco Rúa (Dock Sud)
- Federico Wilde (Union de Santa Fe)
- Demetrio Conidares (Sportivo Buenos Aires)
Suecia 1958 (DT: Guillermo Stábile) - Fase de grupos
Arqueros
- Amadeo Carrizo (River Plate)
- Julio Musimessi (Boca Juniors)
Defensores
- Pedro Dellacha (Racing Club)
- Federico Vairo (River Plate)
- Francisco Lombardo (Boca Juniors)
- David Acevedo (Independiente)
- José Ramos Delgado (Lanús)
- Federico Edwards (Boca Juniors)
Mediocampistas
- Néstor Rossi (River Plate)
- José Varacka (Independiente)
- Eliseo Mouriño (Boca Juniors)
- Alfredo Pérez (River Plate)
Delanteros
- Oreste Corbatta (Racing Club)
- Norberto Menéndez (River Plate)
- Ángel Labruna (River Plate)
- Norberto Conde (Vélez Sarsfield)
- Osvaldo Cruz (Independiente)
- Ludovico Avio (Vélez Sarsfield)
- Roberto Zárate (River Plate)
- Eliseo Prado (River Plate)
- Ricardo Infante (Estudiantes de La Plata)
- José Sanfilippo (San Lorenzo)
Chile 1962 (DT: Juan Carlos Lorenzo) - Fase de grupos
Arqueros
- Antonio Roma (Boca Juniors)
- Rogelio Domínguez (River Plate)
Defensores
- José Ramos Delgado (River Plate)
- Silvio Marzolini (Boca Juniors)
- Alberto Sainz (River Plate)
- Raúl Páez (San Lorenzo)
- Alberto Mariotti (San Lorenzo)
- Rubén Navarro (Independiente)
- Rafael Albrecht (Estudiantes de La Plata)
- Vladislao Cap (River Plate)
Mediocampistas
- Federico Sacchi (Racing Club)
- Oscar Rossi (San Lorenzo)
- Antonio Rattín (Boca Juniors)
Delanteros
- Héctor Facundo (San Lorenzo)
- Martín Pando (River Plate)
- Marcelo Pagani (River Plate)
- José Sanfilippo (San Lorenzo)
- Raúl Belén (Racing Club)
- Rubén Sosa (Racing Club)
- Juan Carlos Oleniak (Argentinos Juniors)
- Ramón Abeledo (Independiente)
- Alberto González (Boca Juniors)
Inglaterra 1966 (DT: Juan Carlos Lorenzo) - Cuartos de final
Arqueros
- Antonio Roma
- Hugo Orlando Gatti
Defensores
- Roberto Perfumo
- Silvio Marzolini
- Roberto Ferreiro
- José Rafael Albrecht
- Oscar Calics
- Nelson Juan López
- Carmelo Simeone
- Rolando Irusta
Mediocampistas
- Antonio Rattín (Capitán)
- Jorge Solari
- Alberto Mario González
- Ermindo Onega
- José Varacka
- Carmelo Simeone
Delanteros
- Luis Artime
- Oscar "Pinino" Mas
- Mario Chaldú
- Aníbal Tarabini
- Héctor Yazalde
- Alfredo Rojas
Alemania 1974 (DT: Vladislao Cap) - Segunda fase (cuartos de final)
Arqueros
- 1 - Daniel Carnevali (Las Palmas - España)
- 12 - Ubaldo Matildo Fillol (River Plate)
- 21 - Miguel Ángel Santoro (Independiente)
Defensores
- 5 - Ángel Bargas (Nantes - Francia)
- 7 - Jorge Carrascosa (Huracán)
- 9 - Rubén Glaría (San Lorenzo)
- 10 - Ramón "Cacho" Heredia (Atlético de Madrid - España)
- 14 - Roberto Perfumo (Cruzeiro - Brasil)
- 16 - Francisco Sá (Independiente)
- 20 - Enrique Wolff (River Plate)
Mediocampistas
- 3 - Carlos Babington (Huracán)
- 6 - Miguel Ángel Brindisi (Huracán)
- 8 - Enrique Chazarreta (San Lorenzo)
- 11 - René Houseman (Huracán)
- 17 - Carlos Squeo (Racing Club)
- 19 - Roberto Telch (San Lorenzo)
Delanteros
- 2 - Rubén Ayala (Atlético de Madrid - España)
- 4 - Agustín Balbuena (Independiente)
- 13 - Mario Alberto Kempes (Rosario Central)
- 15 - Aldo Pedro Poy (Rosario Central)
- 18 - Néstor Togneri (Estudiantes de La Plata)
- 22 - Héctor Yazalde (Sporting de Lisboa - Portugal)
Argentina 1978 (DT: César Luis Menotti) - Campeón
Arqueros
- Héctor Baley (Huracán)
- Ubaldo Fillol (River Plate)
- Ricardo La Volpe (San Lorenzo)
Defensores
- Luis Galván (Talleres de Córdoba)
- Daniel Killer (Racing Club)
- Jorge Olguín (San Lorenzo)
- Rubén Pagnanini (Independiente)
- Daniel Passarella (River Plate)
- Alberto Tarantini (Libre)
Mediocampistas
- Norberto Alonso (River Plate)
- Julio Villa (Racing Club)
- Osvaldo Ardiles (Huracán)
- Américo Gallego (Newell's Old Boys)
- Rubén Galván (Independiente)
- Omar Larrosa (Independiente)
- José Daniel Valencia (Talleres de Córdoba)
Delanteros
- Daniel Bertoni (Independiente)
- René Houseman (Huracán)
- Mario Kempes (Valencia - España)
- Leopoldo Luque (River Plate)
- Oscar Ortiz (River Plate)
- Ricardo Bertoni (Independiente)
España 1982 (DT: César Luis Menotti) - Segunda fase
Arqueros
-
- Ubaldo Fillol (River Plate)
-
- Héctor Baley (Talleres de Córdoba)
-
- Nery Pumpido (Vélez Sarsfield)
Defensores
-
- Oscar Ruggeri (Boca Juniors)
-
- Jorge Olguín (Independiente)
-
- Daniel Passarella (Fiorentina - Italia)
-
- Luis Galván (Talleres de Córdoba)
-
- Alberto Tarantini (River Plate)
-
- Julio Olarticoechea (River Plate)
-
- Enzo Trossero (Independiente)
Mediocampistas
-
- Osvaldo Ardiles (Tottenham - Inglaterra)
-
- Patricio Hernández (Torino - Italia)
-
- Américo Gallego (River Plate)
-
- Juan Barbas (Racing Club)
-
- Américo Gallego (River Plate)
-
- Diego Maradona (Barcelona - España)
-
- Santiago Santamaría (Newell's Old Boys)
-
- Marcelo Trobbiani (Boca Juniors)
Delanteros
-
- Mario Kempes (River Plate)
-
- Daniel Bertoni (Fiorentina - Italia)
-
- Ramón Díaz (Napoli - Italia)
-
- José Antonio Van Tuyne (Rosario Central)
-
- Jorge Valdano (Zaragoza - España)
- Gabriel Calderón (Racing Club)
México 1986 (DT: Carlos Bilardo) - Campeón
Arqueros
- Nery Pumpido
- Luis Islas
- Héctor Zelada
Defensores
- José Luis Brown
- Daniel Passarella
- Oscar Ruggeri
- José Luis Cuciuffo
- Néstor Clausen
- Oscar Garré
- Julio Olarticoechea
Mediocampistas
- Sergio Batista
- Ricardo Giusti
- Jorge Burruchaga
- Héctor Enrique
- Ricardo Bochini
- Claudio Borghi
- Marcelo Trobbiani
- Diego Maradona
- Carlos Tapia
Delanteros
- Jorge Valdano
- Pedro Pasculli
- Sergio Almirón
Italia 1990 (DT: Carlos Bilardo) - Subcampeón
Arqueros
- 1 – Nery Pumpido (sufrió una fractura en el segundo partido y fue reemplazado por Ángel Comizzo)
- 12 – Sergio Goycochea
- 22 – Fabián Cancelarich
- 1- Ángel Comizzo (incorporado a la lista durante el torneo por la lesión de Pumpido)
Defensores
- 2 – Sergio Batista
- 5 – Edgardo Bauza
- 11 – Néstor Fabbri
- 13 – Néstor Lorenzo
- 15 – Pedro Monzón
- 17 – Roberto Sensini
- 18 – José Serrizuela
- 19 – Oscar Ruggeri
- 20 – Juan Simón
Mediocampistas
- 4 – José Basualdo
- 7 – Jorge Burruchaga
- 10 – Diego Armando Maradona (capitán del equipo)
- 14 – Ricardo Giusti
- 16 – Julio Olarticoechea
- 21 – Pedro Troglio
Delanteros
- 3 – Abel Balbo
- 6 – Gabriel Calderón
- 8 – Claudio Caniggia
- 9 – Gustavo Dezotti
Estados Unidos 1994 (DT: Alfio Basile) - Octavos de final
Arqueros
- Luis Islas (Independiente)
- Sergio Goycochea (River Plate)
- Norberto Scoponi (Newell's Old Boys)
Defensores
- Roberto Sensini (Parma, Italia)
- José Chamot (Pisa, Italia)
- Fernando Cáceres (Zaragoza, España)
- Oscar Ruggeri (San Lorenzo)
- Sergio Vázquez (Universidad Católica, Chile)
- Hernán Díaz (River Plate)
Mediocampistas
- Fernando Redondo (Real Madrid, España)
- Diego Simeone (Sevilla, España)
- Diego Armando Maradona (Newell's Old Boys)
- José Basualdo (Vélez Sarsfield)
- Ariel Ortega (River Plate)
- Leonardo Rodríguez (Atalanta, Italia)
- Hugo Pérez (Independiente)
- Alejandro Mancuso (Boca Juniors)
Delanteros
- Gabriel Batistuta (Fiorentina, Italia)
- Abel Balbo (Roma, Italia)
- Claudio Caniggia (Roma, Italia)
- Ramón Medina Bello (River Plate)
Francia 1998 (DT: Daniel Passarella) - Cuartos de final
Arqueros
- 1 - Carlos Roa (Mallorca)
- 12 - Germán Burgos (River Plate)
- 17 - Pablo Cavallero (Vélez Sarsfield)
Defensores
- 2 - Roberto Ayala (Napoli)
- 3 - José Chamot (Lazio)
- 4 - Mauricio Pineda (Udinese)
- 6 - Roberto Sensini (Parma)
- 13 - Pablo Paz (Tenerife)
- 14 - Nelson Vivas (Lugano)
- 22 - Javier Zanetti (Inter de Milán)
Mediocampistas
- 5 - Matías Almeyda (Lazio)
- 8 - Diego Simeone (Inter de Milán)
- 10 - Ariel Ortega (Valencia)
- 11 - Juan Sebastián Verón (Sampdoria)
- 15 - Leonardo Astrada (River Plate)
- 16 - Sergio Berti (River Plate)
- 20 - Marcelo Gallardo (River Plate)
Delanteros
- 7 - Claudio López (Valencia)
- 9 - Gabriel Batistuta (Fiorentina)
- 18 - Abel Balbo (Roma)
- 19 - Hernán Crespo (Parma)
- 21 - Marcelo Delgado (Racing Club)
Corea - Japón 2002 (DT: Marcelo Bielsa) - Primera fase
Arqueros
- 1 - Germán Burgos
- 12 - Pablo Cavallero
- 24 - Roberto Bonano
Defensores
- 2 - Roberto Ayala
- 3 - Juan Pablo Sorín
- 4 - Mauricio Pochettino
- 6 - Walter Samuel
- 13 - Diego Placente
- 22 - José Chamot
Mediocampistas
- 5 - Matías Almeyda
- 8 - Javier Zanetti
- 11 - Juan Sebastián Verón
- 14 - Diego Simeone
- 15 - Claudio Husaín
- 16 - Pablo Aimar
- 18 - Kily González
- 20 - Marcelo Gallardo
Delanteros
- 7 - Claudio López
- 9 - Gabriel Batistuta
- 10 - Ariel Ortega
- 17 - Gustavo López
- 19 - Hernán Crespo
- 23 - Claudio Caniggia
Alemania 2006 (DT: José Pekerman) - Cuartos de final
Arqueros
- 1. Roberto Abbondanzieri
- 12. Leo Franco
- 23. Oscar Ustari
Defensores
- 2. Roberto Ayala
- 3. Juan Pablo Sorín
- 4. Fabricio Coloccini
- 6. Gabriel Heinze
- 15. Gabriel Milito
- 17. Leandro Cufré
- 21. Nicolás Burdisso
Mediocampistas
- 5. Esteban Cambiasso
- 8. Javier Mascherano
- 10. Juan Román Riquelme
- 13. Lionel Scaloni
- 16. Pablo Aimar
- 18. Maxi Rodríguez
- 22. Luis "Lucho" González
Delanteros
- 7. Javier Saviola
- 9. Hernán Crespo
- 11. Carlos Tévez
- 14. Rodrigo Palacio
- 19. Lionel Messi (Su primer Mundial)
- 20. Julio Cruz
Sudáfrica 2010 (DT: Diego Maradona) - Cuartos de final
Arqueros:
- Sergio Romero (AZ Alkmaar)
- Mariano Andújar (Catania)
- Diego Pozo (Colón de Santa Fe) [1]
Defensores:
- Nicolás Otamendi (Vélez Sarsfield)
- Martín Demichelis (Bayern Múnich)
- Walter Samuel (Inter de Milán)
- Gabriel Heinze (Olympique de Marsella)
- Nicolás Burdisso (Roma)
- Clemente Rodríguez (Estudiantes de La Plata)
- Ariel Garcé (Colón de Santa Fe)
Mediocampistas:
- Javier Mascherano (Liverpool)
- Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata)
- Ángel Di María (Benfica)
- Maximiliano Rodríguez (Liverpool)
- Jonás Gutiérrez (Newcastle)
- Javier Pastore (Palermo)
- Mario Bolatti (Fiorentina)
Delanteros:
- Lionel Messi (Barcelona)
- Gonzalo Higuaín (Real Madrid)
- Carlos Tevez (Manchester City)
- Sergio Agüero (Atlético de Madrid)
- Diego Milito (Inter de Milán)
- Martín Palermo (Boca)
Brasil 2014 (DT: Alejandro Sabella) - Subcampeón
Arqueros
- Sergio Romero (Mónaco)
- Agustín Orion (Boca Juniors)
- Mariano Andújar (Catania)
Defensores
- Ezequiel Garay (Benfica)
- Hugo Campagnaro (Inter de Milán)
- Pablo Zabaleta (Manchester City)
- Martín Demichelis (Manchester City)
- Marcos Rojo (Sporting de Lisboa)
- Federico Fernández (Napoli)
- José María Basanta (Monterrey)
Mediocampistas
- Fernando Gago (Boca Juniors)
- Lucas Biglia (Lazio)
- Ángel Di María (Real Madrid)
- Enzo Pérez (Benfica)
- Maximiliano Rodríguez (Newell's Old Boys)
- Augusto Fernández (Celta de Vigo)
- Javier Mascherano (Barcelona)
- Ricardo Álvarez (Inter de Milán)
Delanteros
- Gonzalo Higuaín (Napoli)
- Lionel Messi (Barcelona)
- Rodrigo Palacio (Inter de Milán)
- Sergio Agüero (Manchester City)
- Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain)
Rusia 2018 (DT: Jorge Sampaoli) - Octavos de final
Arqueros
- Franco Armani
- Wilfredo Caballero
- Nahuel Guzmán
Defensores
- Marcos Acuña
- Cristian Ansaldi
- Federico Fazio
- Gabriel Mercado
- Nicolás Otamendi
- Marcos Rojo
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
- Éver Banega
- Lucas Biglia
- Ángel Di María
- Giovani Lo Celso
- Maximiliano Meza
- Cristian Pavón
- Eduardo Salvio
- Enzo Pérez
Delanteros
- Sergio Agüero
- Paulo Dybala
- Gonzalo Higuaín
- Lionel Messi
Qatar 2022 (DT: Lionel Scaloni) - Campeón
Arqueros:
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Franco Armani (River Plate)
- Gerónimo Rulli (Villarreal)
Defensores:
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (Sevilla)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Germán Pezzella (Real Betis)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Marcos Acuña (Sevilla)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Juan Foyth (Villarreal)
Mediocampistas:
- Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)
- Leandro Paredes (Juventus)
- Alexis Mac Allister (Brighton)
- Guido Rodríguez (Real Betis)
- Alejandro Gómez (Sevilla)
- Enzo Fernández (Benfica)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Thiago Almada (Atlanta United)
Delanteros:
- Lionel Messi (PSG)
- Ángel Di María (Juventus)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Julián Álvarez (Manchester City)
- Paulo Dybala (Roma)
- Ángel Correa (Atlético de Madrid)
Estados Unidos, Canadá y México 2026 (DT: Lionel Scaloni)
Arqueros
- 1. Juan Musso
- 12. Gerónimo Rulli
- 23. Emiliano Martínez
DEFENSORES
- 2. Leandro Balerdi
- 3. Nicolás Tagliafico
- 4. Gonzalo Montiel
- 6. Lisandro Martínez
- 13. Cristian Romero
- 19. Nicolás Otamendi
- 25. Facundo Medina
- 26. Nahuel Molina
MEDIOCAMPISTAS
- 5. Leandro Paredes
- 7. Rodrigo De Paul
- 8. Valentín Barco
- 11. Giovani Lo Celso
- 14. Exequiel Palacios
- 20. Alexis Mac Allister
- 24. Enzo Fernández
DELANTEROS
- 9. Julián Álvarez
- 10. Lionel Messi
- 15. Nicolás González
- 16. Thiago Almada
- 17. Giovanni Simeone
- 18. Paz
- 21. López
- 22. Lautaro Martínez