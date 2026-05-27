Furor por "Gus", el Tiranosaurio Rex más grande del mundo que será subastado en Nueva York

Uno de los esqueletos de Tiranosaurio Rex más grandes y completos jamás descubiertos será subastado en Nueva York a un precio base de entre 20 y 30 millones de dólares.

El anuncio fue realizado por la casa Sotheby's, quien tendrá al fósil -denominado Gus- como estrella durante la subasta de Historia Natural que se realizará el próximo 14 de julio.

La vicepresidenta de Sotheby's y directora mundial del departamento de Ciencia e Historia Natural, Cassandra Hatton, aseguró que el fósil es el "resultado de años de excavaciones y preparaciones rigurosas en algunas de las condiciones de campo más difíciles que se puedan imaginar, así como de años de estudio, documentación e investigación minuciosos".

¿Cómo descubrieron a Gus?

Gus fue excavado a lo largo de las temporadas de campo de 2021, 2022 y 2023, y tiene 67 millones de años. El récord actual pertenece a Apex, un estegosaurio por el que se pagó 44,6 millones de dólares en 2024, cuyo precio de base había sido de entre 4 y 6 millones de dólares.

Anteriormente, ya se había vendido otro Otro T-Rex, bautizado Stan, por 31,8 millones de dólares en 2020. Este año, Gus podría romper la marca e imponerse como el más caro.

La subasta de fósiles de dinosaurio con precios cada vez más altos han aparecido en las últimas décadas. Esta situación preocupa a los paleontólogos, quienes reivindican que el lugar de estos descubrimientos debe ser en los centros de investigación y no en colecciones privadas.

Desde el 1997 el mercado de huesos de dinosaurios empezó a crecer con la venta de una esqueleto de T-Rex que había sido vendido por 8,4 millones de dólares.

Cómo es Gus, el T-rex que será vendido

Gus vivió durante el Cretácico Tardío, un período que se caracterizó por tener climas cálidos, niveles de mar elevados y ricas llanuras aluviales costeras. En estas condiciones propiciaron "una extraordinaria diversidad de vida" en lo que hoy es el oeste de Norteamérica, dando pie a condiciones ecológicas en las que crecieron grandes herbívoros como el Triceratops o el Edmontosaurus.

Mientras vivió, el fósil del T-rex fue uno de los depredadores más poderosos del mundo por su fuerza, sus sentidos agudos y su capacidad de adaptación.

Thomas Heitkamp, presidente de Theropoda Expeditions y descubridor y excavador de 'Gus', recordó que el espécimen tardó tres años en excavarse, y que fue hallado en un yacimiento "complejo" que preservaba numerosos fósiles de la flora y la fauna.

"Nuestra constancia dio sus frutos y nos alegró descubrir lo que resultó ser un enorme y extraordinariamente completo ejemplar de T-Rex", subrayó. Antes de venderse, los interesados podrán ver al fósil en las galerías de Sotheby's en Nueva York, en el edificio Breuer del Upper East Side.