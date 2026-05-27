Licitación de bonos: el Gobierno absorbió pesos y captó USD 350 millones

El Ministerio de Economía informó, este miércoles, los resultados de la segunda y última licitación del mes de mayo, en la que intentó refinanciar compromisos por $11 billones.

La Secretaría de Finanzas logró renovar más del total de los vencimientos, por lo que evitó volcar pesos al mercado. En concreto, adjudicó $12,57 billones, tras captar propuestas por $16,14 billones, una cifra que implicó un rollover del 114,36%.

De este modo, el equipo económico mantiene la línea fijada por el presidente Javier Milei, orientada a absorber liquidez del sistema con el objetivo de contribuir a la desaceleración de la inflación.

Respecto de los bonos AO27 y AO28, pagaderos en dólares, incorporó US$200 millones y US$150 millones respectivamente, con lo que añadió otros US$350 millones destinados a afrontar pagos de deuda.

La Secretaría de Finanzas informó que ambos instrumentos tendrán una "segunda vuelta" este jueves 28 de mayo. En el caso del AO27, cuyo vencimiento opera en octubre de 2027, la tasa se ubicó en 5,1%. Mañana podrán presentarse ofertas por hasta US$105 millones, ya que con ese monto se alcanzaría el cupo total de US$2.000 millones.

En el caso del AO28, con vencimiento en octubre de 2028, se convalidó una tasa de 8,5%. En la segunda instancia de este jueves podrán ofertarse hasta US$250 millones, precisó Finanzas, mientras que aún quedan US$670 millones para llegar al cupo total.

Con los fondos que logre colocar, el Gobierno busca aumentar sus depósitos para afrontar el próximo vencimiento de deuda de mitad de año, estimado en unos US$4.300 millones.

En relación con los instrumentos en pesos, la demanda de los inversores se concentró principalmente en aquellos títulos con vencimientos más cercanos.

Los resultados de la licitación del miércoles 27 de mayo, bono por bono