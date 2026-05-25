Chau melamina: la laca brillante es la nueva tendencia en decoración en 2026

La melamina dejó de transmitir la calidez que la gente busca hoy.

La melamina dejó de ser la opción por defecto en el diseño de interiores. Este invierno, la laca brillante vuelve con todo a los hogares argentinos de la mano de tonos intensos, texturas cálidas y un aire sofisticado que toma prestado el espíritu de los años setenta. Te contamos cómo sumar esta tendencia sin que tu casa parezca un freezer.

Por qué la melamina quedó en el pasado

Durante años, la melamina fue la solución comodín para equipar cocinas, bibliotecas y muebles a medida. Pero en 2026, los diseñadores y arquitectos locales se decidieron por otra opción. La razón es simple: su acabado opaco y su aspecto estandarizado dejaron de transmitir la calidez y la personalidad que la gente busca hoy para sus ambientes.

En su lugar, la laca brillante se instala como la nueva protagonista del diseño de interiores. Los profesionales proponen volúmenes con superficies pulidas que suman luz y una impronta sofisticada, pero implementan estrategias precisas para evitar que los ambientes transmitan una sensación fría o impersonal.

Cómo usar la laca brillante

El retorno del brillo no se limita al clásico blanco minimalista que dominó otras épocas. La tendencia actual prioriza tonos intensos y sofisticados como el bordó oscuro, el verde oliva y el chocolate, paletas que aportan una profunda elegancia.

Para que el acabado glossy funcione armónicamente en una casa, los proyectos actuales recurren al contraste de texturas. La clave para equilibrar el efecto visual y aportar calidez al tacto consiste en conjugar estas superficies reflectantes con maderas de vetas rústicas, detalles estructurales en acero mate y mesadas en mármol travertino o piedras tecnológicas opacas.

La idea es que el brillo no monopolice el ambiente, sino que dialogue con materiales que sumen calidez. Una isla de cocina lacada en verde oliva, por ejemplo, se puede combinar con banquetas de madera sin tratar y una mesada de piedra mate. El contraste entre lo pulido y lo natural genera un equilibrio visual que hace que el espacio se sienta sofisticado pero habitable.

Los tonos intensos como el bordó y el verde oliva son tendencia.

Mantenimiento: lo que tenés que saber antes de instalarlo

El material exige ciertas consideraciones prácticas antes de mandarte a comprar. Las superficies brillantes evidencian con mayor facilidad las marcas, el polvo y las huellas dactilares, por lo que demandan una limpieza frecuente con paños de microfibra y productos específicos que no rayen el acabado.

No es un material para quien se desentiende del mantenimiento diario. Si sos de los que no soportan ver una marca en la mesada, quizás convenga reservar la laca para frentes de armarios o bibliotecas y dejar las superficies de trabajo en materiales más permisivos como la piedra opaca.

Para suavizar la propuesta, los ambientadores sugieren complementar el mobiliario con textiles orgánicos como cortinas de lino, alfombras de yute o tejidos artesanales que corten con la rigidez de lo pulido y humanicen el conjunto. El brillo llegó para quedarse, pero necesita buenos compañeros de escena.