"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres". Esta sentencia, que ha resonado a través de los siglos como una advertencia ineludible, sintetiza con precisión quirúrgica el corazón de la filosofía política de Platón en su obra cumbre, La República. Lejos de ser un simple adagio, funciona como un recordatorio severo: para el pensador ateniense, la política no es un pasatiempo, una opción personal o un área ajena a nuestra vida privada, sino una responsabilidad ética inherente a todo ser humano que habita en sociedad.

Para desentrañar el alcance de esta máxima, es preciso sumergirse en la convulsa realidad histórica que dio origen al pensamiento platónico y en las consecuencias de lo que hoy llamaríamos la "desafección ciudadana".

Platón fue testigo de la decadencia de Atenas, una época marcada por el desorden democrático, la manipulación de las masas por parte de demagogos y, sobre todo, la ejecución injusta de su maestro, Sócrates. Estas heridas forjaron en él una visión crítica sobre la apatía de la ciudadanía.

En la antigua Grecia, el ciudadano que se desentendía de la política recibía el nombre de idiotes —etimología directa de nuestra palabra "idiota"—, término que designaba a aquel individuo que se replegaba exclusivamente en sus asuntos privados, ignorando por completo el bienestar y el destino de la polis.

Platón sostenía que esta retirada no era un acto neutral. Entendía el poder como un espacio inevitable: si las personas más capaces, honestas y reflexivas deciden hacerse a un lado, ese lugar no queda vacío; es ocupado, de manera inmediata, por quienes poseen ambiciones desmedidas, ignorancia rampante o la voluntad de someter al resto a sus propios intereses.

En La República, Platón propone la figura del “filósofo-rey”: gobernantes formados en sabiduría, justicia y razón.

El peligro del gobierno de los "peores"

En su riguroso análisis sobre las formas de gobierno, Platón identificó una degradación inevitable en las sociedades que descuidan su conducción. Según el filósofo, cuando la mayoría virtuosa se retira del debate público, el Estado deriva fatalmente hacia la oligarquía (donde mandan los que más tienen) o hacia la democracia degradada (donde gobiernan los demagogos que seducen mediante el engaño).

La culminación de este proceso de desatención es el ascenso del tirano. Para Platón, el tirano es el ser humano más desdichado, pues vive encadenado a sus propios vicios y apetitos. Cuando la sociedad le entrega las llaves de su destino a individuos cuya única motivación es el engrandecimiento personal, el resultado es la pérdida de toda libertad.

La solución que propone Platón es tan radical como provocadora: la necesidad de que el poder sea ejercido por quien no desea tenerlo.

El filósofo argumentaba que aquellos más capacitados —los que él denominaba "filósofos"— suelen sentir un desdén natural por la política, debido a su naturaleza conflictiva y, a menudo, poco noble. Sin embargo, su advertencia es tajante: si estas personas no asumen la carga de gobernar, están condenando a la sociedad a ser dirigida por sujetos inferiores.

La frase nos recuerda que la política funciona como un ecosistema. El desinterés no es una actitud limpia ni inofensiva; es, en sí mismo, una acción política con consecuencias tangibles. Al retirarse, el ciudadano responsable no se libera de la política, sino que abdica de su capacidad de decidir, dejando que la sociedad sea moldeada por los intereses de aquellos que no comparten ni una visión de justicia ni un compromiso con la virtud.

En última instancia, el "precio" de esa indiferencia es la pérdida del autogobierno. La renuncia al espacio público termina siendo, irónicamente, el camino más rápido para ser dominados por la ambición de quienes, precisamente, menos les interesa el bien común.