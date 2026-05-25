El truco oculto que pocos conocen en Samsung para hacer que tu celular dure años

Los celulares Galaxy incluyen una función que evita que el equipo cargue al 100%.

Los celulares duran cada vez más años, pero muchos usuarios siguen cometiendo errores que aceleran el desgaste de la batería y terminan afectando el rendimiento general del dispositivo. En ese contexto, un consejo simple para quienes usan teléfonos Samsung puede marcar una diferencia importante sin necesidad de instalar apps ni cambiar hábitos de manera drástica: activar el límite de carga de batería.

Los celulares Galaxy incluyen una función que evita que el equipo cargue al 100%, algo que ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo. La herramienta se encuentra dentro de los ajustes del dispositivo y forma parte de las opciones de “Protección de batería”.

La recomendación tiene respaldo técnico: las baterías de ion-litio sufren más desgaste cuando permanecen durante mucho tiempo en niveles de carga muy altos o muy bajos. Por eso, varios expertos coinciden en que mantener el teléfono entre el 20% y el 80% puede extender significativamente su vida útil.

El ajuste oculto que puede hacer durar más tu Samsung

En los celulares Samsung con One UI, esta función permite establecer distintos niveles de protección. La más estricta limita la carga máxima al 80%, mientras que otras opciones adaptan la carga según los hábitos del usuario o reducen el tiempo que el teléfono pasa conectado al 100%.

Para activarla, hay que ingresar en:

Ajustes

Batería

Protección de batería

Desde ahí se puede elegir el modo deseado. La opción más recomendada para maximizar la duración de la batería es la que fija el límite en 80%.

El beneficio no se nota de inmediato, pero sí con el paso de los meses. Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga y descarga, por lo que reducir el estrés químico interno ayuda a conservar mejor la capacidad original. Investigaciones académicas sobre degradación de baterías también muestran que el desgaste se acelera con cargas completas constantes y altas temperaturas.

Mantener el teléfono entre el 20% y el 80% puede extender significativamente su vida útil.

Otro hábito que conviene evitar

Además de limitar la carga, el artículo remarca otro error muy común: usar el celular para tareas pesadas mientras está enchufado. Juegos, edición de video o aplicaciones exigentes generan calor, y la temperatura elevada es uno de los principales enemigos de las baterías modernas.

También se recomienda evitar fundas demasiado gruesas durante la carga y no dejar el teléfono conectado toda la noche de forma innecesaria.

Aunque muchos usuarios buscan cambiar de celular cada pocos años, aplicar estos cuidados puede hacer que un Samsung mantenga un buen rendimiento durante mucho más tiempo, sin pérdida notable de autonomía ni degradación prematura de la batería.