Alerta en Gmail: qué significa el misterioso correo que Google le está mandando a todos los usuarios

Muchos confundieron este mail con spam o una campaña sospechosa.

Miles de usuarios europeos comenzaron a recibir en los últimos días un correo oficial de Google relacionado con los llamados “servicios vinculados”. Aunque muchos lo confundieron con spam o una campaña sospechosa, en realidad se trata de una notificación legítima vinculada a la nueva regulación digital de la Unión Europea.

El mensaje está relacionado con la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), una normativa que obliga a las grandes tecnológicas a pedir permiso explícito antes de compartir datos entre sus propias plataformas. En el caso de Google, esto afecta a servicios como YouTube, Google Chrome, Google Maps, Google Play y Google Search.

Qué son los “servicios vinculados” de Google

Según explica la propia compañía en sus páginas de soporte, los servicios vinculados permiten que distintas plataformas del ecosistema Google compartan información entre sí para personalizar contenido, anuncios y recomendaciones.

Eso incluye datos como búsquedas realizadas, videos vistos en YouTube, apps instaladas desde Google Play, ubicación, actividad en Chrome e información del dispositivo. Con esos datos cruzados, Google puede ajustar funciones como el feed Discover, recomendaciones de búsqueda o sugerencias en Maps.

La empresa aclara que los usuarios pueden decidir qué servicios quieren mantener vinculados y cuáles no. También destaca que algunas plataformas seguirán compartiendo datos automáticamente por motivos de seguridad, prevención de fraude y cumplimiento legal.

Los servicios vinculados permiten que distintas plataformas del ecosistema Google compartan información entre sí.

Qué pasa si desactivás la vinculación

Desvincular servicios no implica perder acceso a la cuenta ni cerrar sesión en ninguna aplicación. Gmail, YouTube, Maps y el resto de las herramientas seguirán funcionando normalmente.

Sin embargo, algunas funciones dejarán de estar tan personalizadas. Por ejemplo, si Search, YouTube y Chrome dejan de compartir datos, las recomendaciones del buscador y el feed Discover mostrarán resultados menos ajustados al historial del usuario. Algo similar ocurre entre Search y Maps, donde ciertas integraciones podrían dejar de funcionar.

Cómo cambiar la configuración

Google permite revisar y modificar estas opciones desde la cuenta personal. Para hacerlo, hay que ingresar a la sección “Datos y privacidad” dentro de la cuenta de Google y luego entrar en “Servicios de Google vinculados”. Desde ahí se puede elegir qué plataformas compartirán información entre sí.

La compañía además recomienda no abrir enlaces sospechosos enviados por correo y realizar cualquier modificación manualmente desde el sitio oficial, ya que este tipo de campañas también puede ser aprovechado por ciberdelincuentes para intentos de phishing.