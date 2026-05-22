Cambió Gmail otra vez: Los secretos para recuperar espacio de almacenamiento en la nube

Gmail incorporó comandos de búsqueda avanzados que facilitan la tarea de eliminar correos con archivos adjuntos pesados, una solución ideal para quienes están cerca del límite de almacenamiento gratuito. Más allá de la funcionalidad, Google también renovó el diseño de sus iconos en la app de correo electrónico y otras aplicaciones de Workspace, adoptando una estética con degradados suaves y formas geométricas que reemplazan los colores sólidos y figuras planas que predominaban desde hace años.

Para recuperar espacio sin gastar dinero, Google recomienda cinco acciones prácticas que permiten eliminar fácilmente mensajes y archivos innecesarios. Primero, es clave filtrar los correos más pesados usando el comando “has:attachment larger:15M”, que muestra todos los emails con archivos de más de 15 megabytes. Así, el usuario puede decidir qué guardar y qué eliminar para optimizar su cuenta.

Tras borrar estos mensajes, es fundamental vaciar la papelera para que el espacio se libere de verdad. De lo contrario, los correos eliminados siguen ocupando lugar en la nube. Otra estrategia útil es buscar correos antiguos con el comando “older_than:3y”, que filtra todos los mensajes con más de tres años. Esto permite limpiar la bandeja con rapidez, aunque se recomienda archivar aquellos que se quieran conservar fuera de Google.

Además, para tener una visión general de los correos que contienen archivos adjuntos, sin importar su tamaño, se puede usar “has:attachment”. Esta búsqueda facilita identificar mensajes que suelen ocupar más espacio que los simples textos.

Las newsletters y correos masivos también son un foco común de saturación. Buscando términos como “unsubscribe” o “cancelar suscripción”, se pueden seleccionar y eliminar en bloque estos mensajes, liberando espacio rápidamente y evitando que sigan llegando al activar el enlace de baja.

Finalmente, es clave acostumbrarse a vaciar periódicamente la papelera y la carpeta de spam, ya que los correos eliminados permanecen allí por 30 días antes de borrarse definitivamente, manteniendo ocupado el espacio si no se limpian.

Cambios en el ecosistema de Google

Esta renovación en el diseño no solo refresca la apariencia de Gmail, que mantiene su característico color rojo, sino que también integra el lenguaje visual Material You de Android 12, priorizando la personalización y la adaptación a distintos entornos de pantalla.

La inteligencia artificial juega un rol central en esta actualización, anticipando las acciones del usuario y modificando dinámicamente los iconos según los patrones de uso recientes, lo que mejora la experiencia en la plataforma.

l nuevo diseño de iconos en Google Workspace introduce degradados y formas geométricas.

Es importante recordar que el espacio de almacenamiento de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, sumando un total de 15 GB en cuentas gratuitas. Por lo tanto, el uso intensivo en cualquiera de estos servicios afecta la capacidad disponible en los demás.

En Gmail, tanto los correos enviados, recibidos, como los mensajes en papelera y spam consumen espacio, especialmente aquellos con archivos adjuntos grandes. En Drive, documentos, imágenes y videos almacenados, incluidos los compartidos, también cuentan para el límite. Por último, desde junio de 2021, Google Fotos utiliza espacio incluso para archivos con calidad reducida.

Cuando la cuenta alcanza el máximo permitido, no se pueden enviar ni recibir más correos hasta que se libere espacio o se compre almacenamiento adicional. Por eso, aplicar estas técnicas de limpieza periódicamente resulta fundamental para evitar interrupciones y mantener la cuenta funcionando sin problemas.