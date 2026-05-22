Una figura de TN se fue a LN+ y aseguró que "cumplió un sueño".

Una reconocida periodista sorprendió a propios y extraños estos últimos días, al compartir en sus redes sociales que dejará TN para sumarse a la pantalla de LN+, señalando que esto es "cumplir un sueño" para ella. Nos referimos a Cecilia Insinga, quien hace varios años realiza móviles y que supo ser la esposa de Diego Brancatelli hasta el abrupto final de su matrimonio.

"Sí, me fui de TN”, expuso la trabajadora de prensa en su cuenta oficial de Instagram, explicando por esa vía que optó por apostar a nuevas oportunidades laborales que se fueron presentando y que a ella le significaban un cambio de paradigma en lo profesional.

En un principio omitó dar mayores detalles sobre su nuevo rumbo, pero finalmente reconoció que los rumores que aparecían en diferentes medios eran ciertos, aunque procuró no adelantar nada antes porque se encontraba enfocada en cuestiones familiares, ligadas sobre todo a la salud de su padre.

El nuevo programa de Cecilia Insinga con Robertito Funes Ugarte

Cecilia Insinga con Robertito Funes Ugarte.

Insinga publicó más adelante un breve adelanto del ciclo que llevará adelante, en el cual se la puede observar acompañada de Robertito Funes Ugarte. Allí aparecen sonrientes; vestidos de gala y con un fondo que hacía alusión a LN+. Luego se supo que ambos estarán al frente de un programa informativo, el cual se estrenará próximamente y está pensando para que sea muy temprano por la mañana.

Entre los detalles más salientes que ya se conocen, está que el producto tiene la intención de fusionar actualidad; información y el clásico humor que acompaña a Robertito, de modo que la audiencia goce de una alternativa distendida para afrontar la jornada desde que sale el sol.