The Mandalorian and Grogu: así es el cambio fundamental en la historia de un clásico villano de Star Wars

The Mandalorian and Grogu anuncia un cambio monumental en la historia de un clásico villano de Star Wars.

El universo Star Wars está de vuelta en los cines con The Mandalorian and Grogu, una nueva aventura protagonizada por El Mandaloriano (Pedro Pascal) y el ya popularmente llamado "Baby Yoda", Grogu. La película es una continuación de la serie de tres temporadas sobre los personajes y trae de regreso el nombre de un icónico villano de la trilogía original creada por George Lucas: el gángster Jabba El Hutt. Cuál es la importancia de este malvado en The Mandalorian and Grogu y de qué manera es evocado en la película.

El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. Y durante una misión, el Mandaloriano y Grogu terminan encontrándose con Rotta El Hutt, el hijo del criminal Jabba El Hutt quien está preso y obligado a combatir hasta la muerte en un show de feria.

Quién es Rotta El Hutt

Rotta El Hutt, conocido informalmente como “Stinky”, es el hijo de Jabba y apareció principalmente en Star Wars: The Clone Wars. Su secuestro funciona como el eje principal de la historia, ya que los Jedi deben rescatarlo para evitar un conflicto político con los hutts. Aunque Rotta es apenas un bebé durante esa etapa, su existencia expande el conocimiento sobre la cultura hutt y demuestra que Jabba no solo es un líder criminal, sino también una figura con intereses familiares y dinásticos.

Rotta El Hutt, el hijo de Jabba El Hutt.

La relación entre Jabba y Rotta permitió profundizar el universo de los hutts dentro de Star Wars. Hasta entonces, los hutts eran vistos únicamente como mafiosos poderosos, pero la aparición de Rotta introdujo elementos de herencia, continuidad familiar y alianzas políticas entre clanes. Esto ayudó a enriquecer la construcción del universo expandido y mostró que el poder de Jabba no dependía solamente del miedo o el dinero, sino también de su linaje dentro de una de las familias criminales más antiguas y temidas de la galaxia.

En The Mandalorian and Grogu Rotta el Hutt tiene la voz de Jeremy Allen White, el protagonista de la aclamada serie The Bear. Dirigida por Jon Favreau, la película cuenta también con las participaciones de Sigourney Weaver y Martin Scorsese.

La importancia de Jabba El Hutt en el universo Star Wars

Jabba El Hutt es uno de los criminales más importantes y recordados del universo de Star Wars. Presentado originalmente de manera indirecta en las primeras películas, su figura fue creciendo hasta convertirse en un símbolo del poder mafioso en la galaxia. Jabba controla redes de contrabando, cazadores de recompensas y operaciones ilegales desde el planeta Tatooine, gobernando con una mezcla de crueldad, riqueza y corrupción. Su diseño, inspirado en una criatura gigantesca y viscosa, ayudó a reforzar la idea de un villano decadente pero extremadamente influyente.

El desarrollo del personaje tuvo varios cambios a lo largo de la saga. En la película original de 1977, Jabba iba a aparecer interpretado por un actor humano, pero la escena fue eliminada por limitaciones técnicas. Décadas después, George Lucas reincorporó esa secuencia en las ediciones especiales utilizando efectos digitales para transformarlo en un hutt animado. Su aparición definitiva y más icónica llegó en El Retorno del Jedi donde se lo mostró como un mafioso despiadado rodeado de lujos, esclavos y criaturas exóticas dentro de su palacio.

La importancia de Jabba dentro de la historia de Star Wars va mucho más allá de ser un antagonista secundario. Representa el costado criminal y caótico de la galaxia, alejado tanto del Imperio como de los Jedi. Además, es fundamental en el arco narrativo de Han Solo, ya que la deuda de Han con Jabba desencadena varios conflictos importantes. También es responsable de capturar y condenar a personajes centrales, incluyendo a Luke Skywalker y Princess Leia, protagonizando una de las secuencias más famosas de la trilogía clásica.