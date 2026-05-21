Ocon arremete contra noticias "inventadas" sobre supuesto enfrentamiento con Haas

Foto de archivo de Esteban Ocon de Haas antes del Gran Premio de Miami de la F1

​El piloto francés Esteban Ocon arremetió el jueves contra las noticias "inventadas" sobre ‌una supuesta ruptura ‌con su equipo de Fórmula 1, Haas.

Desde el Gran Premio de Miami de este mes se han extendido rumores que sugieren que Ocon se habría peleado con el jefe de su equipo, Ayao Komatsu.

En ​Internet se ⁠ha especulado con la posibilidad de que ‌Ocon fuera sustituido antes de ⁠que termine la temporada, ⁠ya que su compañero de equipo, Oliver Bearman, ha sumado 17 unidades frente al único ⁠punto del francés tras cuatro carreras ​y dos sprints.

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"Las historias son ‌inventadas y carecen de ‌fundamento. No hay fuentes reales que ⁠las respalden. Me uní a este equipo por Ayao, porque lo conozco desde hace mucho tiempo", declaró Ocon antes del ​Gran ‌Premio de Canadá.

"No hubo ninguna disputa en Miami, pero cuando leí el artículo que lo desencadenó todo, lo llamaban Ryo Komatsu. Así que en ⁠cuanto leí eso, dejé de leer".

Ocon, de 29 años, dijo que las especulaciones habían tenido un impacto en él y en su familia y que eran "casi como acoso".

"Cuando la cosa se intensifica tanto y hay tanto revuelo, ‌afecta a mis patrocinadores, a mi familia, afecta a todos los que me rodean", sostuvo.

"No es normal que se puedan inventar historias como esta y salirse con la ‌suya sin tener ningún problema. No se puede mentir así como así. Nunca me había enfrentado ‌a algo ⁠así en la F1", agregó.

Haas ocupa la sexta posición en la ​clasificación, a cinco puntos del equipo previo de Ocon, Alpine.

Con información de Reuters