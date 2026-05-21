Ver Racing vs. Caracas en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La "Academia" recibe a Caracas.

Racing recibe este jueves a las 21 horas a Caracas de Venezuela por la fecha 5 del Grupo E en la Copa Sudamericana. Un encuentro en donde el conjunto de Gustavo Costas intentará mantener con vida su permanencia en el torneo, donde hasta el momento viene realizando una campaña bastante pobre, en sintonía con lo que ha sido su semestre en general.

La "Academia" viene de perder la semana pasada contra Rosario Central en los cuartos de final del Apertura, en un partido que derivó en un enfrentamiento público del mandamás e la institución, Diego Milito, con la Asociación del Fútbol Argentino, después de afirmar que el equipo fue "robado" en su visita al Gigante de Arroyito por las dos expulsiones que sufrió durante el cotejo (de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Cesare).

Por dónde ver Racing contra Caracas

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Caracas de este jueves a las 21 será transmitido por ESPN y la plataforma Disney +.

Racing: sin público y con cambio de formación

Para este partido, Racing nuevamente no podrá contar con gente en el estadio, debido a la sanción que le impuso la Conmebol por la pirotecnia utilizada en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo. En ese sentido, purga toda la fase de grupos sin público y para el cuarto partido de local que tenga por copas internacionales contará solo con un 50% de aforo.

Racing viene de quedar eliminado en el Apertura ante Central.

Respecto a lo que será el partido de esta noche, Costas probó en la semana el ingreso de Matko Miljevic en la mitad de la cancha por "Toto" Fernández, en tanto que Franco Pardo ingresó por Marcos Rojo, dando un indicio de lo que puede ser la formación. Hay que recordar que por suspensión pierde Racing a su arquero Facundo Cambeces, que se fue expulsado en el pasado encuentro ante Botafogo en Brasil.

Sin más, el once que se perfila para recibir a Caracas sería con Matías Tagliamonte; Di Cesare, Sosa, Rojo o Pardo; Martirena, Zaracho, Zuculini, Miljevic o Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y "Maravilla" Martínez. Un partido en donde Costas pone toda la carne al asador, en búsqueda de sumar de a tres para llegar con chances a la última fecha.

Qué tiene que pasar para que clasifique Racing