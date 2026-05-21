La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realiza un paro general de 96 horas que finaliza este jueves. Esta medida se tomó en reclamo por la falta de una oferta salarial por parte del gobierno de Claudio Vidal, el rechazo a los descuentos por huelgas anteriores y la exigencia de soluciones en infraestructura escolar.

Pese a que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial dictó la conciliación obligatoria para frenar el conflicto, el Frente Sindical de Santa Cruz y la ADOSAC llevaron a cabo una nueva jornada de protesta en Río Gallegos bajo la consigna "Caravana/Bocinazo por el salario".

En diálogo con medios locales, el secretario gremial de ADOSAC, Miguel del Plá, resaltó la unidad de los gremios docentes en este conflicto: "Aquí estamos desde el Frente Sindical en conjunto, unidos, todos vemos que este no es un problema de uno o de otro, es el problema de todos y de toda la comunidad que está sufriendo una crisis tremenda. Necesitamos paritarias ya, necesitamos un aumento salarial ya, una oferta salarial concreta".

Según detalló el medio Agencia Farco, el dirigente también interpeló a las autoridades a tener un diálogo sincero: "No es por conciliaciones obligatorias, por descuentos de sueldo, por amenazas a quienes están tomando medidas de fuerza. El camino es un diálogo sincero, la búsqueda de una solución y que se empiece por resolver el problema más urgente, que es el problema social que estamos viviendo todos los trabajadores de Santa Cruz", aseguró.

Tras seis meses de salario congeldo, docentes santacruceños exigen apertura de paritarias y aumento de sueldo. Además, rechazan el proyecto de Ley de Emergencia Económica del gobierno provincial y reclaman la devolución de los días descontados por huelgas anteriores. En un contexto de creciente conflictividad social, representantes de ADOSAC confirmaron que tendrán una reunión con las autoridades provinciales este viernes.

Por su parte, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, justificó el ajuste al asegurar que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

Municipales de Santa Cruz exigen una recomposición salarial del 60%: "Pérdida sostenida"

En medio de la crisis económica que padecen los trabajadores, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de 28 de Noviembre presentó un petitorio ante el intendente Aldo Aravena en reclamo de una "urgente recomposición salarial" del 60% para el primer semestre de 2026 y denunció el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

En el documento, el sindicato exigió un incremento dividido en dos tramos del 30%. Según plantearon los representantes gremiales, la medida resulta "indispensable para comenzar a recuperar el salario de los trabajadores municipales frente al proceso inflacionario y el marcado deterioro económico acumulado".

Además, señalaron que "ningún trabajador municipal puede continuar percibiendo salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar". De acuerdo al informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), una familia tipo necesitó en abril hasta $1.883.902 para no ser considerada pobre en Río Gallegos, mientras que en Caleta Olivia la Canasta Básica Total alcanzó los $1.847.872.

"La crítica situación económica, el constante incremento del costo de vida y la pérdida sostenida del poder adquisitivo han colocado a los trabajadores municipales en una situación de indigencia", expresaron en el escrito ante las autoridades locales.

Mientras las políticas del gobernador Vidal profundizan el deterioro del poder adquisitivo, Santa Cruz es la provincia con el costo de vida más alto del país: el informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica detalló que una familia tipo necesitó en abril $984.263 para cubrir su canasta básica de alimentos y bebidas.