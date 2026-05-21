"La próxima temporada estaré en Ferrari y más vale que se acostumbren", afirma Hamilton

Fórmula Uno: Gran Premio Lenovo de Canadá 2026

​Lewis Hamilton desmintió el jueves los rumores sobre su retirada de la Fórmula 1 y dijo que ‌tiene contrato con Ferrari ‌hasta 2027 y que seguirá en activo durante algún tiempo.

El siete veces campeón del mundo aún no ha ganado ninguna carrera con el equipo italiano desde que se incorporó procedente de Mercedes el año pasado y cumplirá 42 años el próximo mes de enero.

"Sigo bajo ​contrato, así que ⁠para mí todo está 100% claro", dijo el británico ‌en una rueda de prensa en el ⁠Gran Premio de Canadá cuando ⁠le preguntaron por la próxima temporada.

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"Sigo concentrado, sigo motivado. Sigo amando lo que hago con todo mi corazón y ⁠voy a estar aquí durante bastante tiempo, así ​que acostúmbrense".

Hamilton añadió que hay "mucha gente que ‌está intentando que me retire ‌y eso ni siquiera se me pasa por ⁠la cabeza".

El británico es el piloto de F1 más exitoso de todos los tiempos, con un récord de 105 victorias y 104 poles.

La primera de esas victorias ​llegó en ‌el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en su temporada de debut en 2007 con McLaren. La más reciente fue en Bélgica en 2024.

«Desde fuera, los resultados son lo que la gente ⁠llama éxito, pero creo que, internamente, para mí, solo es progreso", dijo Hamilton. "Si estás progresando, entonces estás teniendo éxito. La verdad es que no me presiono mucho".

Hamilton también reveló un cambio de enfoque para el fin de semana en Canadá, al afirmar que había decidido no pasar tiempo en ‌el simulador de Maranello.

Dijo que tampoco lo había utilizado antes del Gran Premio de China y que esa carrera había sido la mejor de este año para él, con un tercer puesto y su primer podio con Ferrari.

"Encuentras ‌una configuración (en el simulador) con la que te sientes cómodo, llegas al circuito y todo es al revés. Y acabas ‌deshaciendo lo que ⁠has aprendido", dijo.

"Así que es un poco a ciegas. Simplemente he decidido que, para esta ​carrera, voy a pasar de él y centrarme más en los datos", aseveró.

Con información de Reuters