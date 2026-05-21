Macri afirmó que Milei se siente "un profeta" y denunció que el Gobierno tiene "mucha intolerancia" a la crítica

El expresidente Mauricio Macri cruzó al presidente Javier Milei y lanzó críticas hacia el presente del Gobierno nacional. Afirmó que el mandatario se ve a él mismo "como un profeta" y denunció que en el Ejecutivo hay "mucha intolerancia a la crítica". Lo hizo durante una charla en la Universidad Austral este jueves, donde se refirió a las acusaciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás acusó al líder del PRO de ser "funcional al kirchnerismo" si evaluaba ser candidato en 2027.

"Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Pero hay que tener un equilibrio", sintetizó Macri ante la consulta sobre el el estilo de conducción que mantiene el presidente Milei. Sin embargo, señaló que tiene "un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura", pero con "muy poco entusiasmo por la implementación". Y reafirmó: "Eso es algo que no lo siente porque él se ve como un profeta. Él se siente de esa manera. Está aggiornado a los tiempos que vivimos, pero al final del día hay que tener un equilibrio entre el universo emocional y el de la realización. Hay que apuntar a ese lugar."

El ex mandatario fue parte de una mesa sobre política y vida democrática, organizado por la Universidad Austral, a la que fue invitado junto a los ex presidentes Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Felipe González, de España. Allí fue consultado por el presente del Gobierno Nacional, con el que mantiene distancia a partir de diversos cruces en las últimas semanas. Lo más reciente ocurrió el fin de semana, cuando Martín Menem afirmó que una potencial candidatura suya "sería funcional al kirchnerismo". "Pregúntenle a Cristina si fuimos funcionales", le respondió irónico Macri entre risas, en un momento de la charla.

Las críticas de Macri al oficialismo: "Hay mucha intolerancia a la crítica"

El líder del PRO profundizó en sus diferencias con los modos de la Casa Rosada y criticó la existencia de "la grieta y los 'ismos'" de los últimos años. "Creo que el próximo paso requiere otras cualidades que meramente desarmar lo que no funciona. Cuando vos como ingeniero tenés que hacer una casa, tenés que tirar los cimientos que están mal, pero también volver a construir", advirtió Macri. En esa línea, aseguró que al próximo gobierno no le alcanzará solamente tener mucho "coraje y tenacidad", porque necesitará mucha más "capacidad de gestión y apego al método".

"El Pro tiene esas cualidades: sabe construir, cree en el método y forma dirigentes para que tengan ese método. Porque no existe solo hacer las cosas por voluntarismo. Hay que ponerle inteligencia", siguió el ex mandatario. En paralelo, reivindicó la importancia de "construir equipos de trabajo que permitan marcar errores a los líderes" y cuestionó al gobierno de Milei por su "excesiva intolerancia a la crítica".

Macri y las diferencias entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump

En el último tramo de la entrevista, Macri fue consultado por Donald Trump y su vínculo con la Argentina. Marcó las diferencias entre el trato con su administración y con la actual de Milei: "La gran diferencia entre el Trump anterior y el actual es que ahora está entre la finitud de la vida".

"Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", siguió el ex presidente Macri. Y concluyó: "A este Trump no le importó más nada. Él decidió brindarle ayuda a nuestro país -refiriéndose al apoyo del Tesoro- y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo".